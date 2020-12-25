***HATEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
25.12.2020 09:19
***HATEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler HATEK
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Dolli Büyükgazel tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894862
BIST
10:461.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 6,66
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.426
|
1.435
En Düşük
1.429
10:467,5879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0256
|Açılış
|: 7,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6450
|
7,5937
En Düşük
7,5602
10:469,2436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0008
|Açılış
|: 9,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2950
|
9,2581
En Düşük
9,2218
10:46458,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,14
|Açılış
|: 458,50
|
|Önceki Kapanış
|: 457,36
|
458,81
En Düşük
457,09
BIST En Aktif Hisseler10:44
|KARTN
|94,05
|29.443.776
|% 10,01
|
|LINK
|61,60
|18.120.527
|% 10,00
|
|BALAT
|8,03
|112.420
|% 10,00
|
|TKURU
|209,00
|58.938
|% 10,00
|
|DARDL
|35,24
|1.725.456
|% 9,99
|
|BRYAT
|558,30
|39.177.894
|% -10,00
|
|BRSAN
|30,30
|87.049.186
|% -9,98
|
|ROYAL
|3,52
|636.430
|% -9,97
|
|KAPLM
|27,04
|126.304
|% -8,96
|
|ALCAR
|339,50
|68.559.063
|% -8,24
|
|GUBRF
|65,55
|716.505.344
|% 4,96
|
|KOZAL
|93,00
|572.433.674
|% 1,75
|
|KOZAA
|15,71
|352.810.976
|% -0,32
|
|SISE
|7,24
|314.123.002
|% 1,12
|
|ECILC
|8,35
|264.522.152
|% 5,30
|
|SISE
|7,24
|314.123.002
|% 1,12
|
|ODAS
|3,92
|143.717.426
|% -1,01
|
|TSKB
|1,84
|62.503.009
|% -0,54
|
|ECILC
|8,35
|264.522.152
|% 5,30
|
|SKBNK
|1,50
|46.921.806
|% 0,00
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5834
|7,5892
|% 0,36
|
|Euro
|9,2404
|9,2438
|% 0,01
|
|Sterlin
|10,2609
|10,3124
|% 0,49
|
|Frank
|8,4955
|8,5466
|% 0,50
|
|Riyal
|2,0156
|2,0257
|% 0,26
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.880
|0,00
|
|Altın Gr.
|458
|459
|1,20
|
|Cumhuriyet
|3.025
|3.071
|-19,00
|
|Tam
|3.011
|3.087
|-18,16
|
|Yarım
|1.455
|1.493
|-8,79
|
|Çeyrek
|730
|747
|-4,39
|
|Gümüş.Ons
|25,78
|25,81
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,29
|0,01
|
|B. Petrol
|51,37
|51,37
|0,13
|
Seans Raporu
10:44
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10:58XU100
Endeks 1, 432 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 41 üstünde . İşlem hacmi 5, 124.00 milyon TL de
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10:57GUBRF
Yüzde 4.64 oranında artışla 65.35 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 838, 478 adet işlem
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10:56KONYA
Yüzde 5.02 oranında artışla 1, 139.50 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 851 adet işlem
-
10:55SELGD
Yüzde 6.16 oranında artışla 5.00 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 497 adet işlem
-
10:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, KOZAA, TSKB