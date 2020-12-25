***HATEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
25.12.2020 18:11
***HATEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler HATEK
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Maged Huri tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894994
BIST
18:051.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,03
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.426
|
1.438
En Düşük
1.423
18:057,5893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0270
|Açılış
|: 7,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5800
|
7,5937
En Düşük
7,5292
18:059,2438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 9,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2300
|
9,2581
En Düşük
9,1826
18:05458,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,22
|Açılış
|: 458,59
|
|Önceki Kapanış
|: 457,36
|
459,04
En Düşük
455,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KARTN
|94,05
|33.366.695
|% 10,01
|
|VKING
|6,93
|4.703.699
|% 10,00
|
|TKURU
|209,00
|201.685
|% 10,00
|
|ADEL
|28,60
|73.820.261
|% 10,00
|
|TURGG
|116,60
|80.067.448
|% 10,00
|
|ALCAR
|333,00
|232.428.359
|% -10,00
|
|BRYAT
|558,30
|44.031.754
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,80
|281.541
|% -10,00
|
|INVEO
|47,12
|120.593.490
|% -9,99
|
|BRSAN
|30,30
|98.703.142
|% -9,98
|
|KOZAL
|94,70
|2.342.407.918
|% 3,61
|
|GUBRF
|64,00
|2.161.890.221
|% 2,48
|
|KOZAA
|15,79
|1.732.623.182
|% 0,19
|
|IPEKE
|13,45
|1.207.454.834
|% -2,32
|
|ECILC
|7,50
|893.204.048
|% -5,42
|
|SKBNK
|1,51
|459.684.155
|% 0,67
|
|TSKB
|1,83
|366.350.987
|% -1,08
|
|EKGYO
|2,14
|416.497.180
|% -0,47
|
|KRDMD
|5,39
|670.394.074
|% 1,70
|
|SISE
|7,19
|847.266.682
|% 0,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5834
|7,5893
|% 0,36
|
|Euro
|9,2404
|9,2438
|% 0,01
|
|Sterlin
|10,2482
|10,2996
|% 0,37
|
|Frank
|8,4817
|8,5328
|% 0,34
|
|Riyal
|2,0157
|2,0258
|% 0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.880
|0,00
|
|Altın Gr.
|458
|459
|1,22
|
|Cumhuriyet
|3.024
|3.070
|-1,00
|
|Tam
|3.018
|3.094
|7,21
|
|Yarım
|1.459
|1.497
|3,49
|
|Çeyrek
|732
|748
|1,74
|
|Gümüş.Ons
|25,78
|25,81
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|0,01
|
|B. Petrol
|51,37
|51,37
|0,13
|