***HATSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.02.2024 13:48
***HATSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HATSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249081
BIST
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16:149.138
En Düşük
|Değişim
|: -0,40%
|| -36,78
|Açılış
|: 9.217
|
|Önceki Kapanış
|: 9.175
|
9.105
En Yüksek
9.217
16:1430,7245
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0125
|Açılış
|: 30,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8000
|
30,7410
En Düşük
30,6353
16:1433,1961
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0775
|Açılış
|: 33,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1000
|
33,1961
En Düşük
33,0544
16:142.003,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 8,69
|Açılış
|: 2.003,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.995,02
|
2.004,64
En Düşük
1.987,99
BIST En Aktif Hisseler16:14
|CELHA
|30,64
|19.130.017
|% 253,00
|
|PKART
|72,60
|12.161.107
|% 10,00
|
|AVHOL
|55,60
|308.430.188
|% 9,99
|
|MARBL
|26,64
|130.682.509
|% 9,99
|
|DGGYO
|38,52
|43.213.611
|% 9,99
|
|BINHO
|621,50
|2.627.562.374
|% -7,24
|
|GLBMD
|43,08
|198.467.684
|% -6,79
|
|MAGEN
|13,10
|125.918.421
|% -6,43
|
|VBTYZ
|143,80
|207.560.533
|% -6,38
|
|LOGO
|98,35
|144.436.813
|% -6,33
|
|EREGL
|47,22
|7.161.114.463
|% 1,77
|
|THYAO
|287,00
|7.099.155.457
|% -1,12
|
|ISCTR
|27,66
|6.099.270.465
|% 1,17
|
|GUBRF
|197,80
|4.955.202.270
|% 9,95
|
|SASA
|41,30
|4.911.525.023
|% 3,46
|
|EKGYO
|10,89
|3.760.859.426
|% 3,91
|
|ZOREN
|5,26
|1.510.026.286
|% 3,34
|
|ISCTR
|27,66
|6.099.270.465
|% 1,17
|
|KLGYO
|5,35
|979.983.243
|% 9,86
|
|AKFGY
|2,58
|405.127.262
|% 3,20
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,7206
|30,7245
|% 0,04
|
|Euro
|33,1838
|33,1961
|% 0,23
|
|Sterlin
|38,8489
|39,0437
|% 0,46
|
|Frank
|34,8374
|35,0472
|% -0,28
|
|Riyal
|8,1678
|8,2088
|% 0,01
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,87
|22,91
|% 0,66
|
|Platin
|895,13
|896,91
|% 0,66
|
|Paladyum
|904,84
|908,25
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,57
|82,57
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.028,81
|2.029,10
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:14
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16:29MIPAZ
Yüzde -6.14 oranında düşüşle 90.95 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 959, 037 adet işlem
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16:28OYLUM
Yüzde -4.91 oranında düşüşle 10.27 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 316, 725 adet işlem
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16:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 44 kaybederek (% -0.17 ) 9, 703
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16:27XU100
Endeks 9, 132 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 46 altında . İşlem hacmi 111, 033.00 milyon TL de
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16:27PRKME
Yüzde -3.53 oranında düşüşle 25.68 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 294, 710 adet işlem