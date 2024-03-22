***HATSN* *IYF* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından
22.03.2024 19:08
***HATSN******IYF******INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Açıklamalar
Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Analist Raporu ekte yer almaktadır. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261657
BIST
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18:059.112
En Düşük
|Değişim
|: -0,32%
|| -29,20
|Açılış
|: 9.162
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|Önceki Kapanış
|: 9.141
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9.081
En Yüksek
9.223
18:0532,0350
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0098
|Açılış
|: 32,7300
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|Önceki Kapanış
|: 32,7400
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32,2123
En Düşük
31,8778
18:0534,6904
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,1856
|Açılış
|: 35,3500
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|Önceki Kapanış
|: 35,6000
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35,0445
En Düşük
34,5306
18:052.226,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -16,20
|Açılış
|: 2.226,77
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|Önceki Kapanış
|: 2.242,97
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2.260,11
En Düşük
2.219,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MEKAG
|66,55
|110.677.669
|% 10,00
|
|GOLTS
|407,00
|539.419.610
|% 10,00
|
|AZTEK
|118,80
|173.392.076
|% 10,00
|
|DESPC
|63,80
|54.599.931
|% 10,00
|
|BERA
|19,82
|686.121.670
|% 9,99
|
|ENSRI
|33,30
|195.237.838
|% -10,00
|
|KSTUR
|8.370,00
|22.100.730
|% -10,00
|
|PEKGY
|15,68
|945.553.762
|% -9,99
|
|ULUFA
|12,51
|108.337.548
|% -9,94
|
|MAKIM
|52,70
|89.169.244
|% -9,91
|
|THYAO
|291,25
|13.055.341.874
|% 2,01
|
|YKBNK
|26,64
|5.342.349.153
|% 2,54
|
|ISCTR
|11,02
|4.621.958.643
|% -1,17
|
|AKBNK
|45,82
|4.031.331.852
|% 1,73
|
|VESTL
|83,00
|3.876.284.838
|% -3,26
|
|ISCTR
|11,02
|4.621.958.643
|% -1,17
|
|YKBNK
|26,64
|5.342.349.153
|% 2,54
|
|ZOREN
|5,27
|1.003.255.188
|% -3,48
|
|EKGYO
|10,03
|1.481.207.104
|% -4,57
|
|PETKM
|22,94
|3.137.013.386
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0082
|32,0241
|% 0,00
|
|Euro
|34,6083
|34,6741
|% -0,58
|
|Sterlin
|41,1209
|41,3270
|% -0,49
|
|Frank
|36,3090
|36,4910
|% -0,18
|
|Riyal
|8,7029
|8,7466
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|24,71
|24,73
|% 0,66
|
|Platin
|895,80
|896,93
|% 0,66
|
|Paladyum
|993,00
|996,79
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,42
|85,42
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.163,87
|2.164,30
|% 0,66
|