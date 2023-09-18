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***HATSN* *IYF* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin

18.09.2023 08:34
***HATSN* *IYF* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %


***HATSN******IYF******INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )

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Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

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Açıklamalar

   HATSN paylarının halka arzında %5'ten fazla pay alan yatırımcı yoktur.
Saygılarımızla.

Bildirim İçeriği

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
- - - -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195528


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IZENR 52,80 450.440.781 % 10,00  
TATEN 58,30 503.966.478 % 10,00  
ELITE 43,56 221.890.879 % 10,00  
DIRIT 7,81 1.019.393 % 10,00  
TRILC 15,73 79.079.020 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 26,9858 26,9916 % 0,04  
Euro 28,8154 28,8249 % 0,07  
Sterlin 33,3593 33,5266 % 0,15  
Frank 29,9811 30,1618 % 0,13  
Riyal 7,1738 7,2097 % 0,03  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.930 1.930 5,93  
Altın Gr. 1.672 1.673 3,31  
Cumhuriyet 11.326 11.497 6,00  
Tam 11.091 11.227 94,00  
Yarım 5.563 5.637 47,00  
Çeyrek 2.773 2.818 23,00  
Gümüş.Ons 23,21 23,25 0,19  
Gümüş Gr. 20,08 20,10 0,10  
B. Petrol 94,45 94,45 0,52  
Seans Raporu 18:05
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