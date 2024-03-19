***HATSN* *MEKAG* *ARSAN* *ESEN* *KMPUR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
19.03.2024 18:12
***HATSN******MEKAG******ARSAN******ESEN******KMPUR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [ARSAN, HATSN, KMPUR, MEKAG, ESEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (HATSN), Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ARSAN), Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KMPUR), Meka Beton Santralleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEKAG) ve Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. (ESEN) paylarının piyasasında, Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcı hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 20/03/2024 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" tedbirleri uygulanacaktır.
Yatırımcı Adı ve Soyadı
MKK Sicil Numarası
Süleyman ŞENSES
29474876
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 19/04/2024'tür.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260333
BIST
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18:058.930
En Düşük
|Değişim
|: 2,43%
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|Açılış
|: 8.702
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|Önceki Kapanış
|: 8.718
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8.695
En Yüksek
8.934
18:0532,3473
En Yüksek
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|Açılış
|: 33,2600
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|Önceki Kapanış
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32,2510
18:0535,1752
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 36,0500
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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18:052.240,39
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|TURGG
|775,50
|57.515.961
|% 10,00
|
|TMSN
|162,80
|634.860.413
|% 10,00
|
|SODSN
|233,20
|14.501.407
|% 10,00
|
|PKART
|84,15
|18.566.376
|% 10,00
|
|SKYLP
|154,20
|96.875.060
|% 9,99
|
|SUMAS
|531,00
|9.811.957
|% -10,00
|
|ARTMS
|53,15
|2.037.378.415
|% -9,99
|
|PEKGY
|21,50
|752.892.338
|% -9,97
|
|BEGYO
|5,85
|241.237.115
|% -9,86
|
|AKFYE
|26,70
|925.930.368
|% -6,71
|
|THYAO
|278,25
|9.087.135.278
|% 3,63
|
|TUPRS
|173,70
|5.019.190.998
|% 5,15
|
|YKBNK
|23,62
|4.116.123.114
|% 7,17
|
|REEDR
|59,25
|3.646.475.420
|% 6,28
|
|MOGAN
|19,59
|3.361.905.604
|% -4,16
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|ZOREN
|5,35
|2.098.915.590
|% 2,29
|
|YKBNK
|23,62
|4.116.123.114
|% 7,17
|
|MOGAN
|19,59
|3.361.905.604
|% -4,16
|
|EKGYO
|10,65
|1.590.035.757
|% 1,04
|
|CEMAS
|5,40
|510.212.031
|% 5,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3410
|32,3505
|% 0,22
|
|Euro
|35,1592
|35,1793
|% -0,01
|
|Sterlin
|42,1534
|42,3647
|% -0,15
|
|Frank
|37,3396
|37,5267
|% -0,06
|
|Riyal
|8,8438
|8,8881
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|24,89
|24,91
|% 0,66
|
|Platin
|894,34
|896,32
|% 0,66
|
|Paladyum
|982,48
|985,39
|% 0,66
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|Brent Pet.
|87,55
|87,55
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.153,89
|2.154,19
|% 0,66
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17:57
SKYLP, PSDTC, ACSEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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