***HATSN* *MEKAG* *ARSAN* *ESEN* *KMPUR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***HATSN******MEKAG******ARSAN******ESEN******KMPUR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [ARSAN, HATSN, KMPUR, MEKAG, ESEN]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (HATSN), Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ARSAN), Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KMPUR), Meka Beton Santralleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEKAG) ve Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. (ESEN) paylarının piyasasında, Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcı hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 20/03/2024 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" tedbirleri uygulanacaktır.Yatırımcı Adı ve SoyadıMKK Sicil NumarasıSüleyman ŞENSES29474876Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 19/04/2024'tür.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260333BIST