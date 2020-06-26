***HAYAT* *ALNTF* *HALKB* *SEKFK* *YATVK* *HLVKS* *GARAN* *QNBFB* *DENIZ* *ISMEN* *TEBCE* *AKBNK* *NRHOL* *ARNFK* *VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.(









***HAYAT******ALNTF******HALKB******SEKFK******YATVK******HLVKS******GARAN******QNBFB******DENIZ******ISMEN******TEBCE******AKBNK******NRHOL******ARNFK******VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKBNK, ALNTF, ARNFK, DENIZ, GARAN, HAYAT, HLVKS, ISMEN, NRHOL, QNBFB, SEKFK, TEBCE, HALKB, VAKBN, YATVKMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBK62036 FİNANSMAN BONOSU 26/06/2020 İtfaALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNF62096 FİNANSMAN BONOSU 26/06/2020 İtfaALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNF620A2 FİNANSMAN BONOSU 26/06/2020 İtfaALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNF620B0 FİNANSMAN BONOSU 26/06/2020 İtfaALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNF620C8 FİNANSMAN BONOSU 26/06/2020 İtfaARENA FAKTORİNG A.Ş. ARNFK TRSARENA2127 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 26/06/2020 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK62012 FİNANSMAN BONOSU 26/06/2020 İtfaDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK62038 FİNANSMAN BONOSU 26/06/2020 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01AB0 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 26/06/2020 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01AB0 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 26/06/2020 Kupon\Getiri ÖdemeHAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş. HAYAT TRFHYTV62015 FİNANSMAN BONOSU 26/06/2020 İtfaHALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA62050 DİĞER KİRA SERTİFİKALARI 26/06/2020 İtfaHALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA62050 DİĞER KİRA SERTİFİKALARI 26/06/2020 Kupon\Getiri ÖdemeİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03I44 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 26/06/2020 İtfaİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03I51 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 26/06/2020 İtfaNUROL HOLDİNG A.Ş. NRHOL TRFNHOL92017 FİNANSMAN BONOSU 26/06/2020 Kupon\Getiri ÖdemeQNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK62013 FİNANSMAN BONOSU 26/06/2020 İtfaQNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK62013 FİNANSMAN BONOSU 26/06/2020 Kupon\Getiri ÖdemeQNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK92044 FİNANSMAN BONOSU 26/06/2020 Kupon\Getiri ÖdemeŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. SEKFK TRFSKFK62039 FİNANSMAN BONOSU 26/06/2020 İtfaTEB FİNANSMAN A.Ş. TEBCE TRSTBTF32116 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 26/06/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL62099 FİNANSMAN BONOSU 26/06/2020 İtfaTÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VAKBN TRSVKFB92925 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 26/06/2020 Kupon\Getiri ÖdemeYATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. YATVK TRDYVKSA2119 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 26/06/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853115BIST