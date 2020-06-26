***HAYAT* *ALNTF* *HALKB* *SEKFK* *YATVK* *HLVKS* *GARAN* *QNBFB* *DENIZ* *ISMEN* *TEBCE* *AKBNK* *NRHOL* *ARNFK* *VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.(
26.06.2020 15:46
***HAYAT******ALNTF******HALKB******SEKFK******YATVK******HLVKS******GARAN******QNBFB******DENIZ******ISMEN******TEBCE******AKBNK******NRHOL******ARNFK******VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKBNK, ALNTF, ARNFK, DENIZ, GARAN, HAYAT, HLVKS, ISMEN, NRHOL, QNBFB, SEKFK, TEBCE, HALKB, VAKBN, YATVK
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBK62036 FİNANSMAN BONOSU 26/06/2020 İtfa
ALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNF62096 FİNANSMAN BONOSU 26/06/2020 İtfa
ALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNF620A2 FİNANSMAN BONOSU 26/06/2020 İtfa
ALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNF620B0 FİNANSMAN BONOSU 26/06/2020 İtfa
ALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNF620C8 FİNANSMAN BONOSU 26/06/2020 İtfa
ARENA FAKTORİNG A.Ş. ARNFK TRSARENA2127 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 26/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK62012 FİNANSMAN BONOSU 26/06/2020 İtfa
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK62038 FİNANSMAN BONOSU 26/06/2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01AB0 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 26/06/2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01AB0 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 26/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme
HAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş. HAYAT TRFHYTV62015 FİNANSMAN BONOSU 26/06/2020 İtfa
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA62050 DİĞER KİRA SERTİFİKALARI 26/06/2020 İtfa
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA62050 DİĞER KİRA SERTİFİKALARI 26/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03I44 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 26/06/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03I51 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 26/06/2020 İtfa
NUROL HOLDİNG A.Ş. NRHOL TRFNHOL92017 FİNANSMAN BONOSU 26/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme
QNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK62013 FİNANSMAN BONOSU 26/06/2020 İtfa
QNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK62013 FİNANSMAN BONOSU 26/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme
QNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK92044 FİNANSMAN BONOSU 26/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. SEKFK TRFSKFK62039 FİNANSMAN BONOSU 26/06/2020 İtfa
TEB FİNANSMAN A.Ş. TEBCE TRSTBTF32116 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 26/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL62099 FİNANSMAN BONOSU 26/06/2020 İtfa
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VAKBN TRSVKFB92925 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 26/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme
YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. YATVK TRDYVKSA2119 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 26/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853115
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