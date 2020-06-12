***HAYAT* *HALKB* *DZGYO* *TEBNK* *USAK* *BRKT* *TFNVK* *TRKSH* *ODEA* *ZOREN* *LIDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve









***HAYAT******HALKB******DZGYO******TEBNK******USAK******BRKT******TFNVK******TRKSH******ODEA******ZOREN******LIDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler BRKT, DZGYO, HAYAT, LIDFA, ODEA, TEBNK, TFNVK, HALKB, TRKSH, USAK, ZORENMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT62028 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 12/06/2020 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT62028 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 12/06/2020 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DZGYO TRFDZYO62016 FİNANSMAN BONOSU 12/06/2020 İtfaHAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş. HAYAT TRSHYTV92015 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 12/06/2020 Kupon\Getiri ÖdemeLİDER FAKTORİNG A.Ş. LIDFA TRFLDFK62021 FİNANSMAN BONOSU 12/06/2020 İtfaODEA BANK A.Ş. ODEA TRFODEA62029 FİNANSMAN BONOSU 12/06/2020 İtfaODEA BANK A.Ş. ODEA TRFODEA62052 FİNANSMAN BONOSU 12/06/2020 İtfaTÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. TEBNK TRFTEBK62021 FİNANSMAN BONOSU 12/06/2020 İtfaTF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK62013 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 12/06/2020 İtfaTF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK62013 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 12/06/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK62021 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 12/06/2020 İtfaTF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK62021 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 12/06/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL12110 FİNANSMAN BONOSU 12/06/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL62073 FİNANSMAN BONOSU 12/06/2020 İtfaTURKISH BANK A.Ş. TRKSH TRFTBAK62011 FİNANSMAN BONOSU 12/06/2020 İtfaUŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş. USAK TRSUSAKK2119 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 12/06/2020 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORNA2027 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 12/06/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850986BIST