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***HAYAT* *HALKB* *GARAN* *ARCLK* *QNBFB* *YDATH* *DENIZ* *ISMEN* *CRDFA* *ULSFA* *ODEA* *VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım

14.02.2020 18:04
GÜNCEL HABERLER



***HAYAT******HALKB******GARAN******ARCLK******QNBFB******YDATH******DENIZ******ISMEN******CRDFA******ULSFA******ODEA******VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler ARCLK, CRDFA, DENIZ, GARAN, HAYAT, ISMEN, ODEA, QNBFB, HALKB, ULSFA, VAKBN, YDATH

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
ARÇELİK A.Ş. ARCLK TRSARCL22117 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 14/02/2020 Kupon\Getiri Ödeme
CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş. CRDFA TRFTPFC22011 FİNANSMAN BONOSU 14/02/2020 İtfa
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK22016 FİNANSMAN BONOSU 14/02/2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN017D1 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 14/02/2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN017D1 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 14/02/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN32011 FİNANSMAN BONOSU 14/02/2020 Kupon\Getiri Ödeme
HAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş. HAYAT TRFHYTVK2010 FİNANSMAN BONOSU 14/02/2020 Kupon\Getiri Ödeme
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMD22046 FİNANSMAN BONOSU 14/02/2020 İtfa
ODEA BANK A.Ş. ODEA TRFODEA22023 FİNANSMAN BONOSU 14/02/2020 İtfa
QNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK22025 FİNANSMAN BONOSU 14/02/2020 İtfa
SUVLA ŞARAPLARI TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SUVLA TRSSUVL12213 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 14/02/2020 Kupon\Getiri Ödeme
SUVLA ŞARAPLARI TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SUVLA TRSSUVL12213 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 14/02/2020 Taksitli İtfa
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL52025 FİNANSMAN BONOSU 14/02/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ULUSAL FAKTORİNG A.Ş. ULSFA TRFULFK22011 FİNANSMAN BONOSU 14/02/2020 İtfa
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VAKBN TRFVKFB22051 FİNANSMAN BONOSU 14/02/2020 İtfa
YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YDATH TRSYDAT22015 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 14/02/2020 İtfa
YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YDATH TRSYDAT22015 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 14/02/2020 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819170


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AYCES 12,74 6.201.535 % 14,98  
GEDIK 12,52 64.470.932 % 14,86  
ARDYZ 18,00 432.876.482 % 13,92  
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