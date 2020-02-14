***HAYAT* *HALKB* *GARAN* *ARCLK* *QNBFB* *YDATH* *DENIZ* *ISMEN* *CRDFA* *ULSFA* *ODEA* *VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım









***HAYAT******HALKB******GARAN******ARCLK******QNBFB******YDATH******DENIZ******ISMEN******CRDFA******ULSFA******ODEA******VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler ARCLK, CRDFA, DENIZ, GARAN, HAYAT, ISMEN, ODEA, QNBFB, HALKB, ULSFA, VAKBN, YDATHMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüARÇELİK A.Ş. ARCLK TRSARCL22117 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 14/02/2020 Kupon\Getiri ÖdemeCREDITWEST FAKTORİNG A.Ş. CRDFA TRFTPFC22011 FİNANSMAN BONOSU 14/02/2020 İtfaDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK22016 FİNANSMAN BONOSU 14/02/2020 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN017D1 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 14/02/2020 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN017D1 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 14/02/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN32011 FİNANSMAN BONOSU 14/02/2020 Kupon\Getiri ÖdemeHAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş. HAYAT TRFHYTVK2010 FİNANSMAN BONOSU 14/02/2020 Kupon\Getiri ÖdemeİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMD22046 FİNANSMAN BONOSU 14/02/2020 İtfaODEA BANK A.Ş. ODEA TRFODEA22023 FİNANSMAN BONOSU 14/02/2020 İtfaQNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK22025 FİNANSMAN BONOSU 14/02/2020 İtfaSUVLA ŞARAPLARI TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SUVLA TRSSUVL12213 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 14/02/2020 Kupon\Getiri ÖdemeSUVLA ŞARAPLARI TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SUVLA TRSSUVL12213 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 14/02/2020 Taksitli İtfaTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL52025 FİNANSMAN BONOSU 14/02/2020 Kupon\Getiri ÖdemeULUSAL FAKTORİNG A.Ş. ULSFA TRFULFK22011 FİNANSMAN BONOSU 14/02/2020 İtfaTÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VAKBN TRFVKFB22051 FİNANSMAN BONOSU 14/02/2020 İtfaYDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YDATH TRSYDAT22015 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 14/02/2020 İtfaYDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YDATH TRSYDAT22015 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 14/02/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819170BIST