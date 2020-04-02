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***HAYAT* *ISMEN* *ENJSA* *YKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme

02.04.2020 14:13
GÜNCEL HABERLER



***HAYAT******ISMEN******ENJSA******YKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler ENJSA, HAYAT, ISMEN, YKBNK

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
ENERJİSA ENERJİ A.Ş. ENJSA TRSENSA32314 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 02/04/2020 Kupon\Getiri Ödeme
HAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş. HAYAT TRSHYTV72017 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 02/04/2020 Kupon\Getiri Ödeme
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMD42036 FİNANSMAN BONOSU 02/04/2020 İtfa
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRSYKBK92911 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 02/04/2020 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834205


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DARDL 5,08 1.655.801 % 9,96  
BMELK 1,33 309.641 % 9,92  
YAPRK 7,43 3.409.533 % 9,91  
ITTFH 2,33 45.154.278 % 9,91  
DAGHL 3,00 7.028.332 % 9,89  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2554 8,2968 % -0,12  
Frank 6,8576 6,8989 % -0,83  
Riyal 1,7705 1,7794 % -0,34  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.604 1.604 12,80  
Altın Gr. 343 343 0,26  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,42 14,45 0,48  
Gümüş Gr. 3,08 3,08 0,07  
B. Petrol 26,76 26,76 2,02  
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