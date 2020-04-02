***HAYAT* *ISMEN* *ENJSA* *YKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme
02.04.2020 14:13
***HAYAT******ISMEN******ENJSA******YKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler ENJSA, HAYAT, ISMEN, YKBNK
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
ENERJİSA ENERJİ A.Ş. ENJSA TRSENSA32314 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 02/04/2020 Kupon\Getiri Ödeme
HAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş. HAYAT TRSHYTV72017 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 02/04/2020 Kupon\Getiri Ödeme
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMD42036 FİNANSMAN BONOSU 02/04/2020 İtfa
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRSYKBK92911 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 02/04/2020 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834205
BIST
16:1488.199
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -886,37
|Açılış
|: 89.748
|
|Önceki Kapanış
|: 89.085
|
90.409
En Düşük
88.082
16:146,6614
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0410
|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,7126
En Düşük
6,6438
16:147,2818
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -0,0762
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3705
En Düşük
7,2642
16:14344,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 1,72
|Açılış
|: 344,88
|
|Önceki Kapanış
|: 343,16
|
344,92
En Düşük
339,41
BIST En Aktif Hisseler
|DARDL
|5,08
|1.655.801
|% 9,96
|
|BMELK
|1,33
|309.641
|% 9,92
|
|YAPRK
|7,43
|3.409.533
|% 9,91
|
|ITTFH
|2,33
|45.154.278
|% 9,91
|
|DAGHL
|3,00
|7.028.332
|% 9,89
|
|LUKSK
|6,30
|1.689.999
|% -10,00
|
|PINSU
|2,80
|14.480.006
|% -9,97
|
|RTALB
|4,62
|6.648.036
|% -9,94
|
|INFO
|7,09
|792.736
|% -9,91
|
|MTRYO
|2,82
|31.894.811
|% -9,90
|
|PETKM
|3,43
|1.975.084.247
|% 3,00
|
|GARAN
|7,57
|443.600.810
|% -3,44
|
|SASA
|7,35
|417.200.046
|% -6,96
|
|GSRAY
|2,21
|376.007.706
|% -9,43
|
|ECILC
|4,39
|329.261.301
|% -2,01
|
|PETKM
|3,43
|1.975.084.247
|% 3,00
|
|GSRAY
|2,21
|376.007.706
|% -9,43
|
|IHLGM
|1,00
|118.775.442
|% -6,54
|
|YKBNK
|1,83
|177.974.336
|% -2,14
|
|ADESE
|1,08
|104.187.638
|% 0,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2554
|8,2968
|% -0,12
|
|Frank
|6,8576
|6,8989
|% -0,83
|
|Riyal
|1,7705
|1,7794
|% -0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.604
|1.604
|12,80
|
|Altın Gr.
|343
|343
|0,26
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,42
|14,45
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|3,08
|3,08
|0,07
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|B. Petrol
|26,76
|26,76
|2,02
|
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