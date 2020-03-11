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***HAYAT* *NRBNK* *SEKFK* *ZKBVK* *SKBNK* *GARAN* *FBBNK* *AKSGY* *DENIZ* *ISMEN* *HEKTS* *BRKVY* *ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları,

11.03.2020 17:54
GÜNCEL HABERLER



***HAYAT******NRBNK******SEKFK******ZKBVK******SKBNK******GARAN******FBBNK******AKSGY******DENIZ******ISMEN******HEKTS******BRKVY******ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKSGY, BRKVY, DENIZ, FBBNK, GARAN, HAYAT, HEKTS, ISMEN, NRBNK, SEKFK, SKBNK, ZKBVK, ZOREN

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AKSGY TRSAIGY92113 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 11/03/2020 Kupon\Getiri Ödeme
BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. BRKVY TRFBVYS32013 FİNANSMAN BONOSU 11/03/2020 İtfa
BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. BRKVY TRFBVYS32013 FİNANSMAN BONOSU 11/03/2020 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK32023 FİNANSMAN BONOSU 11/03/2020 İtfa
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK32023 FİNANSMAN BONOSU 11/03/2020 Kupon\Getiri Ödeme
FİBABANKA A.Ş. FBBNK



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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SELEC 7,38 135.960.776 % 20,00  
ECZYT 11,02 137.664.615 % 19,91  
DEVA 9,94 158.678.790 % 19,90  
CRFSA 7,11 107.927.201 % 19,90  
ECILC 3,99 230.093.201 % 19,82  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9933 8,0333 % 0,83  
Frank 6,5982 6,6379 % 1,14  
Riyal 1,6467 1,6549 % 0,68  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.649 1.649 -0,56  
Altın Gr. 329 329 2,87  
Cumhuriyet 2.190 2.223 29,00  
Tam 2.180 2.234 24,60  
Yarım 1.054 1.081 11,90  
Çeyrek 528 540 5,95  
Gümüş.Ons 16,85 16,88 -0,02  
Gümüş Gr. 3,36 3,37 0,02  
B. Petrol 36,20 36,20 -1,02  
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