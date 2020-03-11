***HAYAT* *NRBNK* *SEKFK* *ZKBVK* *SKBNK* *GARAN* *FBBNK* *AKSGY* *DENIZ* *ISMEN* *HEKTS* *BRKVY* *ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları,
11.03.2020 17:54
***HAYAT******NRBNK******SEKFK******ZKBVK******SKBNK******GARAN******FBBNK******AKSGY******DENIZ******ISMEN******HEKTS******BRKVY******ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKSGY, BRKVY, DENIZ, FBBNK, GARAN, HAYAT, HEKTS, ISMEN, NRBNK, SEKFK, SKBNK, ZKBVK, ZOREN
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AKSGY TRSAIGY92113 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 11/03/2020 Kupon\Getiri Ödeme
BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. BRKVY TRFBVYS32013 FİNANSMAN BONOSU 11/03/2020 İtfa
BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. BRKVY TRFBVYS32013 FİNANSMAN BONOSU 11/03/2020 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK32023 FİNANSMAN BONOSU 11/03/2020 İtfa
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK32023 FİNANSMAN BONOSU 11/03/2020 Kupon\Getiri Ödeme
FİBABANKA A.Ş. FBBNK
18:05100.966
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -96,24
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.839
En Düşük
98.806
18:056,1999
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0434
|Açılış
|: 6,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,2029
En Düşük
6,1306
18:056,9962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0486
|Açılış
|: 7,0040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
7,0373
En Düşük
6,9390
18:05329,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 2,75
|Açılış
|: 329,33
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
332,13
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|SELEC
|7,38
|135.960.776
|% 20,00
|
|ECZYT
|11,02
|137.664.615
|% 19,91
|
|DEVA
|9,94
|158.678.790
|% 19,90
|
|CRFSA
|7,11
|107.927.201
|% 19,90
|
|ECILC
|3,99
|230.093.201
|% 19,82
|
|ISKUR
|298.999,90
|899.500
|% -21,32
|
|OYAYO
|4,78
|782.180
|% -14,95
|
|ESCOM
|2,05
|16.080.404
|% -14,94
|
|BRKSN
|2,95
|2.730.993
|% -14,74
|
|OZBAL
|1,56
|2.658.089
|% -14,29
|
|ASELS
|26,08
|1.137.100.552
|% 0,69
|
|THYAO
|9,57
|948.325.556
|% -4,01
|
|GARAN
|9,61
|541.573.872
|% 2,78
|
|TSPOR
|4,30
|350.186.113
|% -9,85
|
|ODAS
|1,60
|297.503.066
|% -6,98
|
|IHLGM
|1,12
|219.691.538
|% -5,88
|
|ODAS
|1,60
|297.503.066
|% -6,98
|
|CEMAS
|0,91
|162.472.610
|% -9,00
|
|EKGYO
|1,24
|172.654.640
|% -3,13
|
|ADESE
|1,32
|165.157.003
|% 5,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9933
|8,0333
|% 0,83
|
|Frank
|6,5982
|6,6379
|% 1,14
|
|Riyal
|1,6467
|1,6549
|% 0,68
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.649
|-0,56
|
|Altın Gr.
|329
|329
|2,87
|
|Cumhuriyet
|2.190
|2.223
|29,00
|
|Tam
|2.180
|2.234
|24,60
|
|Yarım
|1.054
|1.081
|11,90
|
|Çeyrek
|528
|540
|5,95
|
|Gümüş.Ons
|16,85
|16,88
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,02
|
|B. Petrol
|36,20
|36,20
|-1,02
|