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***HDFFL* *DARDL* *ISCTR* *ENJSA* *EKTVK* *ISFIN* *QNBFL* *PNSUT* *NURVK* *YKFIN* *MRMAG*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira

06.04.2023 17:46
***HDFFL* *DARDL* *ISCTR* *ENJSA* *EKTVK* *ISFIN* *QNBFL* *PNSUT* *NURVK* *YKFIN* *MRMAG*** BORSA İSTANBUL A.Ş


***HDFFL******DARDL******ISCTR******ENJSA******EKTVK******ISFIN******QNBFL******PNSUT******NURVK******YKFIN******MRMAG*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [QNBFL, MRMAG, PNSUT, DARDL, HDFFL, NURVK, EKTVK, YKFIN, ENJSA, ISCTR, ISFIN]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. QNBFL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFFKR82310 103.500.000 06.04.2023 02.08.2023 10.04.2023
- Marka Mağazacılık A.Ş. MRMAG Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFMRKA82317 130.000.000 06.04.2023 04.08.2023 10.04.2023
- Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş. PNSUT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFPNSTE2313 225.000.000 06.04.2023 05.10.2023 10.04.2023
- Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. DARDL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDRDL72327 50.000.000 04.04.2023 13.07.2023 10.04.2023
- Hedef Araç Kiralama ve Servis A.Ş. HDFFL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFHDAK92316 50.000.000 06.04.2023 29.09.2023 10.04.2023
- Nurol Varlık Kiralama A.Ş. NURVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDNVKAE2332 60.000.000 06.04.2023 05.10.2023 10.04.2023
- Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş. EKTVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDEVKS72397 500.000.000 06.04.2023 13.07.2023 10.04.2023
- Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş. EKTVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDEVKS72389 351.000.000 06.04.2023 13.07.2023 10.04.2023
- Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. YKFIN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKFK72317 160.000.000 06.04.2023 18.07.2023 10.04.2023
- Enerjisa Enerji A.Ş. ENJSA Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSENSA42511 950.000.000 06.04.2023 04.04.2025 10.04.2023
- Türkiye İş Bankası A.Ş. ISCTR Bono / Bill Halka Arz / IPO TRFTISB82312 141.257.868 06.04.2023 07.08.2023 10.04.2023
- İş Finansal Kiralama A.Ş. ISFIN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISFN82316 350.000.000 06.04.2023 04.08.2023 10.04.2023


İlgili Şirketler [QNBFL, MRMAG, PNSUT, DARDL, HDFFL, NURVK, EKTVK, YKFIN, ENJSA, ISCTR, ISFIN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Hayır (No)
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-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132719


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DIRIT 7,15 1.046.996 % 10,00  
ALFAS 343,60 930.093.709 % 9,99  
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Altın Gr. 1.244 1.244 -5,94  
Cumhuriyet 8.444 8.572 -23,00  
Tam 8.491 8.563 -13,00  
Yarım 4.147 4.190 -6,00  
Çeyrek 2.073 2.095 -3,00  
Gümüş.Ons 24,86 24,88 -0,06  
Gümüş Gr. 15,36 15,37 -0,07  
B. Petrol 84,99 84,99 0,00  
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