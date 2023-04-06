***HDFFL* *DARDL* *ISCTR* *ENJSA* *EKTVK* *ISFIN* *QNBFL* *PNSUT* *NURVK* *YKFIN* *MRMAG*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira









***HDFFL******DARDL******ISCTR******ENJSA******EKTVK******ISFIN******QNBFL******PNSUT******NURVK******YKFIN******MRMAG*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [QNBFL, MRMAG, PNSUT, DARDL, HDFFL, NURVK, EKTVK, YKFIN, ENJSA, ISCTR, ISFIN]İlgili Fonlar []İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi- QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. QNBFL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFFKR82310 103.500.000 06.04.2023 02.08.2023 10.04.2023- Marka Mağazacılık A.Ş. MRMAG Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFMRKA82317 130.000.000 06.04.2023 04.08.2023 10.04.2023- Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş. PNSUT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFPNSTE2313 225.000.000 06.04.2023 05.10.2023 10.04.2023- Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. DARDL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDRDL72327 50.000.000 04.04.2023 13.07.2023 10.04.2023- Hedef Araç Kiralama ve Servis A.Ş. HDFFL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFHDAK92316 50.000.000 06.04.2023 29.09.2023 10.04.2023- Nurol Varlık Kiralama A.Ş. NURVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDNVKAE2332 60.000.000 06.04.2023 05.10.2023 10.04.2023- Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş. EKTVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDEVKS72397 500.000.000 06.04.2023 13.07.2023 10.04.2023- Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş. EKTVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDEVKS72389 351.000.000 06.04.2023 13.07.2023 10.04.2023- Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. YKFIN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKFK72317 160.000.000 06.04.2023 18.07.2023 10.04.2023- Enerjisa Enerji A.Ş. ENJSA Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSENSA42511 950.000.000 06.04.2023 04.04.2025 10.04.2023- Türkiye İş Bankası A.Ş. ISCTR Bono / Bill Halka Arz / IPO TRFTISB82312 141.257.868 06.04.2023 07.08.2023 10.04.2023- İş Finansal Kiralama A.Ş. ISFIN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISFN82316 350.000.000 06.04.2023 04.08.2023 10.04.2023İlgili Şirketler [QNBFL, MRMAG, PNSUT, DARDL, HDFFL, NURVK, EKTVK, YKFIN, ENJSA, ISCTR, ISFIN]İlgili Fonlar []TürkçeBorçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaBorçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132719BIST