***HDFGS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2020 13:33
***HDFGS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HDFGS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826914
BIST
13:25102.523
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 1.460,95
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.839
En Düşük
100.200
13:256,1699
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0134
|Açılış
|: 6,1720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,1819
En Düşük
6,1306
13:256,9858
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0382
|Açılış
|: 6,9710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
6,9944
En Düşük
6,9390
13:25329,91
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 3,32
|Açılış
|: 329,91
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
330,47
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|SELEC
|7,38
|57.974.853
|% 20,00
|
|DEVA
|9,94
|96.707.845
|% 19,90
|
|ECILC
|3,99
|128.827.036
|% 19,82
|
|RTALB
|2,30
|27.135.078
|% 19,79
|
|ECZYT
|10,99
|61.995.316
|% 19,59
|
|ISKUR
|300.500,00
|300.500
|% -20,92
|
|OYAYO
|4,78
|598.078
|% -14,95
|
|BRKSN
|2,95
|2.550.485
|% -14,74
|
|BURCE
|5,43
|924.508
|% -10,25
|
|UMPAS
|0,46
|11.073
|% -9,80
|
|ASELS
|26,06
|575.040.849
|% 0,62
|
|THYAO
|10,03
|374.787.681
|% 0,60
|
|GARAN
|9,50
|213.356.924
|% 1,60
|
|TSPOR
|4,33
|174.637.258
|% -9,22
|
|GSRAY
|2,45
|159.663.346
|% -4,67
|
|ODAS
|1,65
|131.883.202
|% -4,07
|
|IHLGM
|1,18
|87.559.604
|% -0,84
|
|CEMAS
|0,98
|68.616.036
|% -2,00
|
|GSRAY
|2,45
|159.663.346
|% -4,67
|
|ADESE
|1,35
|76.902.677
|% 8,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9542
|7,9941
|% 0,34
|
|Frank
|6,5560
|6,5955
|% 0,50
|
|Riyal
|1,6381
|1,6463
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.662
|12,44
|
|Altın Gr.
|330
|330
|3,06
|
|Cumhuriyet
|2.178
|2.210
|16,00
|
|Tam
|2.174
|2.228
|18,40
|
|Yarım
|1.051
|1.078
|8,90
|
|Çeyrek
|527
|539
|4,45
|
|Gümüş.Ons
|17,02
|17,05
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,03
|
|B. Petrol
|35,97
|35,97
|-1,25
|