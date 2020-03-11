***HDFGS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2020 15:36
***HDFGS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HDFGS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827048
BIST
15:3899.094
En Yüksek
|Değişim
|: -1,95%
|| -1.968,36
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.839
En Düşük
98.968
15:386,1998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0433
|Açılış
|: 6,1730
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,2029
En Düşük
6,1306
15:387,0337
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,0861
|Açılış
|: 6,9920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
7,0373
En Düşük
6,9390
15:38330,89
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 4,31
|Açılış
|: 330,81
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
331,84
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,30
|41.372.325
|% 19,79
|
|ECILC
|3,97
|210.408.740
|% 19,22
|
|DEVA
|9,82
|140.755.868
|% 18,46
|
|SELEC
|7,15
|93.318.196
|% 16,26
|
|ECZYT
|10,55
|92.030.432
|% 14,80
|
|ISKUR
|300.000,00
|600.500
|% -21,05
|
|TSPOR
|3,97
|265.853.519
|% -16,77
|
|OYAYO
|4,78
|671.514
|% -14,95
|
|ESCOM
|2,05
|11.091.565
|% -14,94
|
|BRKSN
|2,95
|2.601.555
|% -14,74
|
|ASELS
|25,34
|813.160.205
|% -2,16
|
|THYAO
|9,54
|598.105.925
|% -4,31
|
|GARAN
|9,42
|370.147.405
|% 0,75
|
|TSPOR
|3,97
|265.853.519
|% -16,77
|
|GSRAY
|2,27
|223.299.387
|% -11,67
|
|IHLGM
|1,09
|146.628.365
|% -8,40
|
|CEMAS
|0,88
|119.552.986
|% -12,00
|
|ODAS
|1,54
|185.067.198
|% -10,47
|
|ADESE
|1,26
|132.900.345
|% 0,80
|
|GSRAY
|2,27
|223.299.387
|% -11,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9674
|8,0074
|% 0,51
|
|Frank
|6,5836
|6,6233
|% 0,92
|
|Riyal
|1,6395
|1,6477
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.667
|17,44
|
|Altın Gr.
|331
|331
|4,86
|
|Cumhuriyet
|2.193
|2.226
|32,00
|
|Tam
|2.184
|2.239
|29,55
|
|Yarım
|1.056
|1.083
|14,30
|
|Çeyrek
|530
|542
|7,15
|
|Gümüş.Ons
|16,95
|16,99
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,03
|
|B. Petrol
|36,21
|36,21
|-1,01
|
Seans Raporu
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