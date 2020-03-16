***HDFGS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.03.2020 16:07
***HDFGS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HDFGS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829368
BIST
15:5188.338
En Yüksek
|Değişim
|: -7,60%
|| -7.267,49
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
88.275
15:516,4120
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,0825
|Açılış
|: 6,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,4132
En Düşük
6,2780
15:517,1580
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 0,1250
|Açılış
|: 7,1510
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1717
En Düşük
6,9931
15:51301,09
En Yüksek
|Değişim
|: -3,31%
|| -10,30
|Açılış
|: 301,12
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
299,58
BIST En Aktif Hisseler
|ASLAN
|34,30
|2.353.898
|% -2,06
|
|ADNAC
|1,88
|14.234.592
|% -3,09
|
|ENKAI
|5,69
|7.626.138
|% -3,56
|
|BRMEN
|1,03
|1.344.116
|% -3,74
|
|AKSUE
|6,50
|434.448
|% -4,83
|
|BURCE
|4,59
|504.120
|% -10,00
|
|BRISA
|6,75
|2.032.581
|% -10,00
|
|ALCTL
|11,34
|9.943.300
|% -10,00
|
|GYHOL
|12,60
|2.659.782
|% -10,00
|
|IHEVA
|2,07
|2.104.464
|% -10,00
|
|ASELS
|23,22
|511.844.286
|% -8,80
|
|THYAO
|8,40
|460.405.547
|% -8,10
|
|GARAN
|8,27
|380.383.891
|% -8,21
|
|ECILC
|3,66
|206.875.540
|% -9,85
|
|PETKM
|2,97
|120.217.699
|% -5,41
|
|YKBNK
|2,07
|141.468.038
|% -6,33
|
|KRDMD
|1,90
|114.153.288
|% -7,77
|
|THYAO
|8,40
|460.405.547
|% -8,10
|
|ECILC
|3,66
|206.875.540
|% -9,85
|
|IHLAS
|0,49
|25.063.903
|% -9,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8441
|7,8834
|% 1,24
|
|Frank
|6,7516
|6,7923
|% 1,89
|
|Riyal
|1,7020
|1,7105
|% 1,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.454
|1.455
|-75,58
|
|Altın Gr.
|301
|302
|-9,88
|
|Cumhuriyet
|2.035
|2.066
|-46,00
|
|Tam
|2.023
|2.077
|-46,19
|
|Yarım
|978
|1.005
|-22,34
|
|Çeyrek
|490
|502
|-11,17
|
|Gümüş.Ons
|12,17
|12,21
|-2,54
|
|Gümüş Gr.
|2,56
|2,57
|-0,44
|
|B. Petrol
|30,04
|30,04
|-3,81
|
Seans Raporu
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-
16:07XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -8708, 48 kaybederek (% -7.52 ) 107, 141
-
16:07XU100
Endeks 88, 329 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -7, 61 altında . İşlem hacmi 4, 241.00 milyon TL de
-
16:02XU100
Endeks 88, 375 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -7, 56 altında . İşlem hacmi 4, 184.00 milyon TL de
-
15:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6434, 46 kaybederek (% -7.07 ) 84, 546
-
15:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SERVE, EKIZ, UZERB, IZFAS, EGCYH, MZHLD, BALAT, UMPAS, HALKS, BRKO