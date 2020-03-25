***HDFGS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.03.2020 13:22
***HDFGS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HDFGS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831986
BIST
16:2489.585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 298,28
|Açılış
|: 90.519
|
|Önceki Kapanış
|: 89.286
|
91.959
En Düşük
88.123
16:246,4399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0177
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,4969
En Düşük
6,3790
16:246,9704
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0404
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,0149
En Düşük
6,8970
16:24334,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,31
|Açılış
|: 334,67
|
|Önceki Kapanış
|: 335,99
|
341,49
En Düşük
328,77
BIST En Aktif Hisseler
|NATEN
|12,87
|48.850.486
|% 10,00
|
|RYSAS
|5,28
|73.052.620
|% 10,00
|
|HUBVC
|16,50
|108.030.670
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,43
|1.098.705
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,42
|9.490.740
|% 10,00
|
|QNBFL
|143,20
|14.224.141
|% -9,99
|
|HALKS
|2,20
|140.919
|% -9,09
|
|EPLAS
|9,47
|66.299
|% -7,16
|
|IHGZT
|3,25
|444.946
|% -7,14
|
|POLTK
|58,00
|12.354
|% -6,15
|
|THYAO
|8,78
|1.109.209.439
|% 5,91
|
|ASELS
|23,60
|1.107.666.903
|% 3,33
|
|GARAN
|7,68
|1.036.291.741
|% 1,32
|
|YKBNK
|1,88
|325.290.019
|% -1,05
|
|ISFIN
|2,96
|321.257.679
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,88
|325.290.019
|% -1,05
|
|ODAS
|1,28
|174.534.679
|% 0,79
|
|GARAN
|7,68
|1.036.291.741
|% 1,32
|
|THYAO
|8,78
|1.109.209.439
|% 5,91
|
|EKGYO
|1,15
|126.380.418
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5885
|7,6265
|% 0,90
|
|Frank
|6,5439
|6,5833
|% 0,53
|
|Riyal
|1,7077
|1,7163
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.615
|1.621
|-2,89
|
|Altın Gr.
|333
|335
|-1,31
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,22
|14,27
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|2,92
|2,93
|-0,02
|
|B. Petrol
|26,31
|26,31
|-0,84
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