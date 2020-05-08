***HDFGS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.05.2020 10:04
***HDFGS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HDFGS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843545
BIST
12:1098.823
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 423,88
|Açılış
|: 98.903
|
|Önceki Kapanış
|: 98.399
|
99.514
En Düşük
98.408
12:107,1083
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0155
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1708
En Düşük
7,0621
12:107,7145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0249
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7774
En Düşük
7,6416
12:10393,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,61
|Açılış
|: 393,46
|
|Önceki Kapanış
|: 392,85
|
396,42
En Düşük
389,39
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|29,04
|37.404
|% 10,00
|
|YONGA
|19,03
|32.560
|% 10,00
|
|CMBTN
|48,90
|5.724.427
|% 9,99
|
|KUTPO
|15,97
|4.817.366
|% 9,99
|
|GLRYH
|16,73
|65.124.147
|% 9,99
|
|AYCES
|23,04
|2.304
|% -7,84
|
|POLTK
|120,00
|84.095
|% -7,69
|
|HDFGS
|2,40
|16.467.853
|% -5,14
|
|RODRG
|2,30
|948.472
|% -4,96
|
|BURVA
|18,43
|2.681.575
|% -4,51
|
|KRDMD
|2,60
|630.164.813
|% 0,00
|
|GARAN
|8,05
|366.512.809
|% 0,37
|
|HALKB
|5,35
|272.743.053
|% 3,08
|
|SASA
|9,56
|272.582.421
|% 1,92
|
|PETUN
|22,78
|261.671.578
|% 2,98
|
|KRDMD
|2,60
|630.164.813
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,13
|253.550.576
|% 0,00
|
|HALKB
|5,35
|272.743.053
|% 3,08
|
|VAKBN
|4,61
|215.216.445
|% 2,44
|
|GARAN
|8,05
|366.512.809
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7844
|8,8284
|% 0,14
|
|Frank
|7,2885
|7,3324
|% 0,06
|
|Riyal
|1,8874
|1,8969
|% -0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.721
|4,46
|
|Altın Gr.
|393
|393
|-0,08
|
|Cumhuriyet
|2.514
|2.568
|-1,30
|
|Tam
|2.588
|2.635
|-1,30
|
|Yarım
|1.263
|1.288
|-0,70
|
|Çeyrek
|630
|644
|-0,30
|
|Gümüş.Ons
|15,47
|15,50
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,54
|3,55
|0,03
|
|B. Petrol
|29,79
|29,79
|0,33
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