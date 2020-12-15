***HDFGS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.12.2020 10:15
***HDFGS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HDFGS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893159
BIST
13:011.391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,62
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.389
|
1.396
En Düşük
1.385
13:017,8360
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0148
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,8683
En Düşük
7,8245
13:019,5280
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0147
|Açılış
|: 9,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5400
|
9,5716
En Düşük
9,5074
13:01465,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 3,38
|Açılış
|: 465,13
|
|Önceki Kapanış
|: 461,75
|
466,31
En Düşük
460,81
BIST En Aktif Hisseler12:59
|INTEM
|22,66
|2.463.958
|% 10,00
|
|UZERB
|51,10
|566.597
|% 9,99
|
|OZKGY
|6,06
|356.042.034
|% 9,98
|
|OZKGY
|6,06
|356.042.034
|% 9,98
|
|YAPRK
|49,60
|1.145.661
|% 9,98
|
|ISKUR
|333.000,00
|333.000
|% -10,00
|
|SELGD
|4,50
|785.561
|% -9,27
|
|BERA
|17,95
|68.706.023
|% -8,70
|
|TKURU
|220,00
|586.300
|% -7,17
|
|IZMDC
|13,04
|23.754.064
|% -7,06
|
|PETKM
|4,94
|787.370.600
|% 1,86
|
|HALKB
|5,57
|760.047.909
|% 4,11
|
|ODAS
|3,95
|702.206.418
|% -1,50
|
|KRDMD
|5,35
|667.761.258
|% -1,47
|
|SISE
|7,35
|657.558.233
|% 0,27
|
|ODAS
|3,95
|702.206.418
|% -1,50
|
|PETKM
|4,94
|787.370.600
|% 1,86
|
|HALKB
|5,57
|760.047.909
|% 4,11
|
|EKGYO
|2,04
|264.920.546
|% 0,49
|
|ALBRK
|1,90
|189.330.149
|% 2,15
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8312
|7,8333
|% -0,22
|
|Euro
|9,5231
|9,5288
|% -0,15
|
|Sterlin
|10,4093
|10,4615
|% -0,24
|
|Frank
|8,8136
|8,8667
|% -0,05
|
|Riyal
|2,0832
|2,0936
|% -0,18
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|18,43
|
|Altın Gr.
|465
|465
|2,96
|
|Cumhuriyet
|3.085
|3.131
|14,00
|
|Tam
|3.069
|3.147
|12,13
|
|Yarım
|1.483
|1.522
|5,87
|
|Çeyrek
|744
|761
|2,94
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,31
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,08
|
|B. Petrol
|50,17
|50,17
|-0,12
|