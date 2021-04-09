***HDFGS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.04.2021 14:24
***HDFGS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HDFGS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926090
BIST
14:381.393
En Yüksek
|Değişim
|: -1,67%
|| -23,66
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.415
En Düşük
1.387
14:388,1562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0237
|Açılış
|: 8,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1450
|
8,1726
En Düşük
8,1219
14:389,7084
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0083
|Açılış
|: 9,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7257
En Düşük
9,6635
14:38457,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -1,27
|Açılış
|: 458,02
|
|Önceki Kapanış
|: 459,25
|
460,57
En Düşük
456,03
BIST En Aktif Hisseler14:36
|TUREX
|14,52
|254.492
|% 10,00
|
|ORMA
|30,84
|1.971.478
|% 9,99
|
|MTRKS
|40,98
|482.376
|% 9,98
|
|NTGAZ
|16,53
|42.124.672
|% 9,98
|
|TRILC
|52,70
|134.870.909
|% 9,93
|
|SONME
|45,00
|819.959
|% -10,00
|
|UTPYA
|19,64
|3.863.208
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|19.972.661
|% -9,95
|
|ADESE
|2,93
|162.039.101
|% -9,85
|
|KRTEK
|16,75
|13.025.116
|% -9,46
|
|EREGL
|16,09
|761.055.957
|% 1,58
|
|KRDMD
|7,27
|664.329.115
|% -2,15
|
|BJKAS
|10,81
|626.352.742
|% 6,29
|
|JANTS
|843,80
|463.111.661
|% -0,73
|
|GARAN
|6,68
|441.441.795
|% -1,18
|
|TSKB
|1,35
|199.977.011
|% -4,26
|
|EKGYO
|1,89
|268.560.171
|% -2,07
|
|DOHOL
|3,22
|366.595.753
|% -4,17
|
|YKBNK
|2,12
|210.794.350
|% -2,75
|
|ITTFH
|2,82
|262.304.199
|% 6,82
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1528
|8,1585
|% 0,32
|
|Euro
|9,7005
|9,7108
|% -0,06
|
|Sterlin
|11,1434
|11,1992
|% 0,02
|
|Frank
|8,7673
|8,8201
|% -0,01
|
|Riyal
|2,1651
|2,1759
|% 0,11
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.749
|-7,27
|
|Altın Gr.
|458
|458
|-1,48
|
|Cumhuriyet
|3.020
|3.066
|-24,00
|
|Tam
|3.008
|3.084
|-23,33
|
|Yarım
|1.454
|1.492
|-11,28
|
|Çeyrek
|729
|746
|-5,64
|
|Gümüş.Ons
|25,27
|25,30
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|-0,04
|
|B. Petrol
|63,16
|63,16
|-0,04
|
Seans Raporu
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