***HDFGS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.09.2022 10:01
***HDFGS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HDFGS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064361
BIST
11:273.237
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -40,08
|Açılış
|: 3.269
|
|Önceki Kapanış
|: 3.278
|
3.296
En Düşük
3.225
11:2718,3220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0032
|Açılış
|: 18,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3656
En Düşük
18,3024
11:2718,1670
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0873
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3800
|
18,3101
En Düşük
18,1148
11:27984,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,24
|Açılış
|: 984,25
|
|Önceki Kapanış
|: 980,01
|
987,04
En Düşük
978,15
BIST En Aktif Hisseler11:25
|ULUSE
|118,80
|8.346.101
|% 10,00
|
|CRDFA
|3,38
|26.476.733
|% 9,74
|
|ATSYH
|151,90
|2.278.348
|% 9,52
|
|ULUUN
|23,52
|222.025.452
|% 8,49
|
|ELITE
|25,00
|37.205.257
|% 7,94
|
|ISGYO
|12,47
|6.422.511
|% -9,96
|
|ROYAL
|4,40
|1.318.130
|% -9,84
|
|SKBNK
|3,12
|215.838.182
|% -9,83
|
|TSKB
|3,58
|93.541.376
|% -9,82
|
|IHAAS
|61,90
|9.674.569
|% -8,84
|
|THYAO
|69,50
|2.164.939.849
|% -4,07
|
|VAKBN
|8,41
|1.079.153.532
|% -0,24
|
|HALKB
|8,52
|969.148.388
|% 1,31
|
|YKBNK
|7,06
|764.461.878
|% -1,40
|
|ISCTR
|8,12
|752.703.761
|% -2,05
|
|VAKBN
|8,41
|1.079.153.532
|% -0,24
|
|EKGYO
|3,90
|499.996.465
|% -2,74
|
|ZOREN
|3,80
|476.950.139
|% 5,56
|
|HALKB
|8,52
|969.148.388
|% 1,31
|
|YKBNK
|7,06
|764.461.878
|% -1,40
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3090
|18,3194
|% 0,00
|
|Euro
|18,1522
|18,1631
|% -0,50
|
|Sterlin
|20,6994
|20,8032
|% -0,36
|
|Frank
|18,8633
|18,9769
|% -0,23
|
|Riyal
|4,8554
|4,8797
|% 0,06
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.671
|5,68
|
|Altın Gr.
|983
|983
|3,15
|
|Cumhuriyet
|6.645
|6.745
|3,00
|
|Tam
|6.689
|6.789
|14,00
|
|Yarım
|3.259
|3.311
|12,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.656
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,37
|19,40
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,38
|11,40
|0,05
|
|B. Petrol
|93,07
|93,07
|2,45
|
Seans Raporu
11:25
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