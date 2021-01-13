***HDFGS* *DGKLB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
13.01.2021 09:14
***HDFGS******DGKLB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [DGKLB, HDFGS]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DGKLB.E % 30,07778 Bedelli, Bölünme sonrası Teorik Fiyat: 2,507 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.) HDFGS.E % 200 Bedelli, Bölünme sonrası Teorik Fiyat: 3,533 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901688
BIST
11:121.567
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 17,13
|Açılış
|: 1.560
|
|Önceki Kapanış
|: 1.550
|
1.567
En Düşük
1.559
11:127,4360
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0184
|Açılış
|: 7,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4753
En Düşük
7,4139
11:129,0781
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0259
|Açılış
|: 9,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1340
En Düşük
9,0643
11:12444,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,91
|Açılış
|: 444,04
|
|Önceki Kapanış
|: 445,00
|
447,49
En Düşük
443,40
BIST En Aktif Hisseler11:10
|PSDTC
|31,24
|13.888.858
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|13.888.858
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|13.888.858
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|13.888.858
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,14
|252.527
|% 10,00
|
|KAPLM
|34,20
|110.261
|% -10,00
|
|BRMEN
|2,90
|136.288
|% -9,94
|
|ESEN
|22,00
|110.627.495
|% -6,54
|
|KUTPO
|64,50
|105.007.041
|% -5,98
|
|GRNYO
|3,57
|2.841.036
|% -5,05
|
|SISE
|7,78
|844.103.997
|% 1,83
|
|THYAO
|13,09
|564.213.101
|% 1,79
|
|PETKM
|5,26
|409.816.981
|% -0,57
|
|EKGYO
|2,48
|381.169.957
|% 1,22
|
|TSKB
|1,92
|311.940.881
|% 1,05
|
|TSKB
|1,92
|311.940.881
|% 1,05
|
|EKGYO
|2,48
|381.169.957
|% 1,22
|
|SISE
|7,78
|844.103.997
|% 1,83
|
|PETKM
|5,26
|409.816.981
|% -0,57
|
|ZOREN
|3,03
|140.803.749
|% 2,36
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4321
|7,4369
|% -0,23
|
|Euro
|9,0718
|9,0790
|% -0,27
|
|Sterlin
|10,1335
|10,1843
|% -0,23
|
|Frank
|8,3522
|8,4025
|% -0,31
|
|Riyal
|1,9765
|1,9865
|% -0,22
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|1,86
|
|Altın Gr.
|444
|444
|-1,28
|
|Cumhuriyet
|2.945
|2.989
|0,00
|
|Tam
|2.933
|3.007
|2,62
|
|Yarım
|1.418
|1.455
|1,27
|
|Çeyrek
|711
|727
|0,63
|
|Gümüş.Ons
|25,49
|25,53
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|-0,05
|
|B. Petrol
|57,05
|57,05
|0,47
|
Seans Raporu
11:10
daha fazla
-
11:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, PETKM, GUBRF
-
11:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler DOHOL, SISE, KOZAL
-
11:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 48 artarak (% 0.76 ) 1, 393
-
11:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ARTI, ARMDA, SAFKR, PSDTC, ATSYH, PSDTC, EMNIS, PSDTC, TGSAS, AYCES
-
11:21
ISKUR, EMNIS, VESTL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında