***HDFGS* *DGKLB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
15.01.2021 09:16
***HDFGS******DGKLB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [DGKLB, HDFGS]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DGKLB.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 21/01/2021) HDFGS.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 21/01/2021)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902493
BIST
11:241.538
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -8,28
|Açılış
|: 1.537
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.543
En Düşük
1.532
11:247,4254
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0645
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,4254
En Düşük
7,3521
11:249,0016
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0333
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9500
|
9,0016
En Düşük
8,9346
11:24440,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 3,20
|Açılış
|: 440,74
|
|Önceki Kapanış
|: 437,53
|
441,28
En Düşük
436,61
BIST En Aktif Hisseler11:24
|PKENT
|1.076,90
|1.961.289
|% 10,00
|
|SODSN
|35,20
|520.291
|% 10,00
|
|BURVA
|54,60
|5.894.924
|% 9,99
|
|POLTK
|481,10
|2.343.919
|% 9,99
|
|TKURU
|332,70
|931.560
|% 9,98
|
|CASA
|121,50
|130.127
|% -10,00
|
|SUMAS
|68,45
|95.488
|% -9,99
|
|KUTPO
|50,05
|7.568.010
|% -9,98
|
|INTEM
|44,54
|819.714
|% -9,98
|
|UZERB
|78,10
|646.590
|% -9,97
|
|EKGYO
|2,48
|753.283.257
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,52
|717.273.133
|% -3,03
|
|SISE
|7,86
|673.027.262
|% 1,68
|
|KRDMD
|6,58
|590.125.939
|% 2,65
|
|GARAN
|10,12
|357.493.175
|% -1,84
|
|EKGYO
|2,48
|753.283.257
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,52
|717.273.133
|% -3,03
|
|SKBNK
|1,62
|198.940.232
|% -1,22
|
|KRDMD
|6,58
|590.125.939
|% 2,65
|
|IHLGM
|1,39
|120.206.665
|% 1,46
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4194
|7,4254
|% 0,88
|
|Euro
|8,9944
|9,0016
|% 0,37
|
|Sterlin
|10,0757
|10,1263
|% 0,25
|
|Frank
|8,2941
|8,3440
|% 0,35
|
|Riyal
|1,9659
|1,9758
|% 0,47
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.852
|4,68
|
|Altın Gr.
|440
|440
|2,81
|
|Cumhuriyet
|2.909
|2.953
|-41,00
|
|Tam
|2.895
|2.968
|-39,78
|
|Yarım
|1.399
|1.436
|-19,24
|
|Çeyrek
|702
|718
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|25,37
|25,41
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,04
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,73
|55,73
|-0,69
|
Seans Raporu
11:24
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11:38
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