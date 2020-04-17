***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
17.04.2020 11:25
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
HSY Danişmanlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz 17.04.2020 tarih ve 07 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında
Şirketimizin 2020 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda HSY Danişmanlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına ve söz konusu kararın yapılacak ilk genel kurul toplantısında onaya sunulmasına oybirliği ile karar verildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838859
BIST
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BIST En Aktif Hisseler
|ANELE
|3,52
|20.519.108
|% 10,00
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|BALAT
|2,20
|312.055
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.820,10
|282.799
|% 10,00
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|AYCES
|17,54
|578.902
|% 9,97
|
|INFO
|5,19
|14.320.567
|% 9,96
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|TSPOR
|4,41
|10.423.639
|% -10,00
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|SODSN
|22,40
|164.767
|% -9,97
|
|MERIT
|14,00
|31.941
|% -9,68
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|MZHLD
|13,81
|56.433
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|
|YONGA
|10,75
|31.466
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|PGSUS
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|1.166.213.033
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|THYAO
|10,56
|615.173.060
|% 3,94
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|GARAN
|8,56
|570.892.863
|% 3,76
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|ASELS
|27,38
|495.290.298
|% 2,70
|
|AKBNK
|5,85
|444.528.709
|% 3,54
|
|KARSN
|1,46
|163.211.057
|% 5,80
|
|IHLAS
|0,66
|72.575.110
|% -1,49
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|YKBNK
|2,02
|212.770.919
|% 3,59
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|IHLGM
|1,07
|85.446.984
|% 0,00
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|AKBNK
|5,85
|444.528.709
|% 3,54
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|Alış
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|Dolar
|0,0000
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|8,5369
|8,5797
|% -1,02
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|Frank
|7,0528
|7,0953
|% -1,06
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|Riyal
|1,8212
|1,8304
|% -1,15
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|Alış
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|Altın Ons
|1.685
|1.686
|-31,89
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|Altın Gr.
|373
|373
|-10,33
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|Cumhuriyet
|2.400
|2.454
|-69,00
|
|Tam
|2.470
|2.529
|-67,30
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|Yarım
|1.200
|1.229
|-34,50
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|Çeyrek
|602
|615
|-17,20
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|Gümüş.Ons
|15,13
|15,17
|-0,38
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|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|-0,11
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|B. Petrol
|28,52
|28,52
|0,70
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