***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
16.02.2021 13:11
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
HSY Danişmanlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
Yoktur
Tescil Tarihi
Yoktur
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
Yoktur
Açıklamalar
Şirketimiz 16.02.2021 tarih ve 07 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında
Şirketimizin 2021 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda HSY Danişmanlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına ve söz konusu kararın yapılacak ilk genel kurul toplantısında onaya sunulmasına oybirliği ile karar verildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909897
BIST
14:101.572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 9,87
|Açılış
|: 1.569
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|Önceki Kapanış
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1.576
En Düşük
1.561
14:106,9038
En Yüksek
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|Açılış
|: 6,9150
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|Önceki Kapanış
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6,9661
En Düşük
6,8965
14:108,4030
En Yüksek
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|: -0,61%
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|Açılış
|: 8,4100
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|Önceki Kapanış
|: 8,4450
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8,4620
En Düşük
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14:10405,32
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 407,23
|
408,80
En Düşük
404,77
BIST En Aktif Hisseler14:10
|BALAT
|10,89
|2.921.275
|% 10,00
|
|IDEAS
|29,70
|15.765.772
|% 10,00
|
|VAKFN
|13,55
|6.813.097
|% 9,98
|
|IZMDC
|4,86
|67.765.051
|% 9,95
|
|BTCIM
|12,15
|27.755.458
|% 9,95
|
|DENGE
|8,60
|2.299.843
|% -8,51
|
|KSTUR
|200,00
|486.361
|% -7,83
|
|EPLAS
|39,00
|4.459.415
|% -6,20
|
|PSDTC
|31,30
|28.317.796
|% -5,72
|
|PSDTC
|31,30
|28.317.796
|% -5,72
|
|KOZAL
|150,20
|1.587.606.872
|% 1,01
|
|GUBRF
|79,05
|1.078.415.844
|% 8,07
|
|EKGYO
|2,58
|973.885.267
|% 1,57
|
|SASA
|40,64
|954.327.202
|% 7,34
|
|IPEKE
|17,26
|720.918.629
|% 5,44
|
|SKBNK
|1,56
|697.918.922
|% 4,70
|
|EKGYO
|2,58
|973.885.267
|% 1,57
|
|TSKB
|1,79
|250.379.687
|% 1,70
|
|YKBNK
|2,93
|373.505.570
|% 0,34
|
|PETKM
|5,22
|611.328.816
|% 1,75
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,8997
|6,9038
|% -0,87
|
|Euro
|8,3987
|8,4030
|% -0,61
|
|Sterlin
|9,6078
|9,6560
|% -0,48
|
|Frank
|7,7597
|7,8064
|% -0,41
|
|Riyal
|1,8385
|1,8477
|% -0,68
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|4,57
|
|Altın Gr.
|406
|406
|-1,15
|
|Cumhuriyet
|2.700
|2.740
|-11,00
|
|Tam
|2.685
|2.753
|-12,22
|
|Yarım
|1.298
|1.332
|-5,91
|
|Çeyrek
|651
|666
|-2,95
|
|Gümüş.Ons
|27,65
|27,67
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|0,02
|
|B. Petrol
|63,13
|63,13
|-0,17
|
Seans Raporu
14:10
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-
14:23OZKGY
Yüzde 5.56 oranında artışla 5.89 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 966, 221 adet işlem
-
14:23OZKGY
Yüzde 5.56 oranında artışla 5.89 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 966, 221 adet işlem
-
14:22ALCTL
Yüzde 4.72 oranında artışla 34.62 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 207, 315 adet işlem
-
14:21KRTEK
Yüzde 7.91 oranında artışla 13.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 462, 086 adet işlem
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14:20XU100
Endeks 1, 574 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 71 üstünde . İşlem hacmi 18, 194.00 milyon TL de