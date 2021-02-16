***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıHSY Danişmanlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2021-31.12.2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiYokturTescil TarihiYokturTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suYokturAçıklamalarŞirketimiz 16.02.2021 tarih ve 07 sayılı Yönetim Kurulu ToplantısındaŞirketimizin 2021 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda HSY Danişmanlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına ve söz konusu kararın yapılacak ilk genel kurul toplantısında onaya sunulmasına oybirliği ile karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909897BIST