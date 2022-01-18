***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
18.01.2022 16:02
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yoktur
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin18.01.2022 tarih ve 01 nolu Yönetim Kurulu Toplantısında
Şirketimizin 2022 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına ve söz konusu kararın yapılacak ilk genel kurul toplantısında onaya sunulmasına oybirliği ile karar verildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994877
BIST
16:412.053
En Yüksek
|Değişim
|: -1,59%
|| -33,07
|Açılış
|: 2.083
|
|Önceki Kapanış
|: 2.086
|
2.086
En Düşük
2.044
16:4113,5801
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,1426
|Açılış
|: 13,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4400
|
13,6264
En Düşük
13,4068
16:4115,4617
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,1275
|Açılış
|: 15,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2900
|
15,5247
En Düşük
15,3044
16:41792,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 6,49
|Açılış
|: 792,61
|
|Önceki Kapanış
|: 786,12
|
795,40
En Düşük
783,36
BIST En Aktif Hisseler16:41
|EMNIS
|28,62
|595.182
|% 9,99
|
|UFUK
|22,02
|1.375.921
|% 9,99
|
|IZTAR
|23,08
|54.927.257
|% 9,90
|
|KRSTL
|5,25
|80.455.291
|% 9,83
|
|KAPLM
|38,08
|29.916.166
|% 8,37
|
|KUTPO
|100,80
|122.996.785
|% -10,00
|
|DOBUR
|92,70
|14.064.316
|% -10,00
|
|QNBFL
|96,30
|666.090
|% -10,00
|
|QNBFB
|41,24
|327.260
|% -10,00
|
|UZERB
|66,65
|1.952.480
|% -9,99
|
|GARAN
|12,00
|3.013.149.001
|% 0,08
|
|THYAO
|27,52
|2.793.821.252
|% -2,69
|
|KRDMD
|12,35
|2.488.436.137
|% -3,21
|
|YKBNK
|4,07
|2.075.629.392
|% 0,99
|
|AKBNK
|7,80
|1.546.332.784
|% 0,65
|
|YKBNK
|4,07
|2.075.629.392
|% 0,99
|
|GARAN
|12,00
|3.013.149.001
|% 0,08
|
|EKGYO
|2,47
|537.745.642
|% -1,59
|
|AKBNK
|7,80
|1.546.332.784
|% 0,65
|
|KRDMD
|12,35
|2.488.436.137
|% -3,21
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5742
|13,5801
|% 1,06
|
|Euro
|15,4443
|15,4617
|% 0,83
|
|Sterlin
|18,3876
|18,4799
|% 0,60
|
|Frank
|14,7596
|14,8485
|% 0,84
|
|Riyal
|3,6044
|3,6224
|% 0,96
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|-0,11
|
|Altın Gr.
|792
|792
|6,22
|
|Cumhuriyet
|5.269
|5.349
|50,00
|
|Tam
|5.242
|5.375
|44,83
|
|Yarım
|2.534
|2.600
|21,69
|
|Çeyrek
|1.271
|1.300
|10,84
|
|Gümüş.Ons
|23,44
|23,46
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|10,19
|10,20
|0,24
|
|B. Petrol
|87,71
|87,71
|1,23
|
Seans Raporu
16:41
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16:56PRKAB
Yüzde -7.41 oranında düşüşle 51.85 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 569, 604 adet işlem
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16:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, TTKOM, SASA
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16:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -29, 51 kaybederek (% -1.58 ) 1, 843
-
16:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UFUK, IZTAR, EMNIS, KRSTL
-
16:54
Tabandan işlem gören hisse senetleri : UZERB, QNBFB, QNBFL, PKENT, INTEM, AKFGY, KUTPO, DOBUR