***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan A ihtiyaç duyulan kayıtlı sermaye tavanının belirlenmesi hususu görüşüldü. Bu çerçevede1.Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 2.000.000.000 TL'sına çıkarılmasına2.Esas sözleşmemizin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 8. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine,3.Gerekli izinlerin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına ve diğer yasal prosedürün yerine getirilmesine,oy birliği ile karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012093BIST