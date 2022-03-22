***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
22.03.2022 18:23
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan A ihtiyaç duyulan kayıtlı sermaye tavanının belirlenmesi hususu görüşüldü. Bu çerçevede
1.Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 2.000.000.000 TL'sına çıkarılmasına
2.Esas sözleşmemizin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 8. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine,
3.Gerekli izinlerin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına ve diğer yasal prosedürün yerine getirilmesine,
oy birliği ile karar verildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012093
BIST
18:052.189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 13,78
|Açılış
|: 2.151
|
|Önceki Kapanış
|: 2.175
|
2.189
En Düşük
2.146
18:0514,8483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0217
|Açılış
|: 14,8280
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8200
|
14,8497
En Düşük
14,7886
18:0516,3894
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0507
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3984
En Düşük
16,2486
18:05912,43
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -10,52
|Açılış
|: 912,43
|
|Önceki Kapanış
|: 922,95
|
924,49
En Düşük
911,63
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ENSRI
|15,40
|1.842.302
|% 10,00
|
|KONKA
|12,21
|110.845.346
|% 10,00
|
|GZNMI
|34,86
|48.463.524
|% 9,97
|
|MAALT
|287,90
|22.121.537
|% 9,97
|
|HEKTS
|17,33
|821.199.923
|% 9,96
|
|AYEN
|11,89
|105.207.206
|% -9,99
|
|PKENT
|286,80
|181.283.901
|% -9,98
|
|METRO
|1,12
|189.198.486
|% -9,68
|
|SANEL
|6,99
|10.019.589
|% -7,91
|
|MIPAZ
|6,19
|20.874.637
|% -6,64
|
|THYAO
|28,52
|3.816.851.646
|% 2,15
|
|EREGL
|33,80
|3.741.109.980
|% 6,19
|
|KRDMD
|15,26
|3.149.062.554
|% 1,33
|
|GARAN
|11,93
|1.992.089.092
|% 0,85
|
|SISE
|14,35
|1.196.276.210
|% 1,77
|
|KRDMD
|15,26
|3.149.062.554
|% 1,33
|
|ODAS
|1,65
|297.891.473
|% 1,85
|
|YKBNK
|4,10
|727.415.084
|% 2,50
|
|DOHOL
|3,64
|623.535.898
|% 1,39
|
|GARAN
|11,93
|1.992.089.092
|% 0,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8443
|14,8483
|% 0,15
|
|Euro
|16,3777
|16,3894
|% 0,31
|
|Sterlin
|19,5991
|19,6974
|% 0,67
|
|Frank
|15,8514
|15,9469
|% 0,22
|
|Riyal
|3,9456
|3,9654
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.914
|-22,28
|
|Altın Gr.
|914
|914
|-8,65
|
|Cumhuriyet
|6.061
|6.163
|-44,00
|
|Tam
|6.032
|6.182
|-54,06
|
|Yarım
|2.916
|2.991
|-26,15
|
|Çeyrek
|1.462
|1.495
|-13,07
|
|Gümüş.Ons
|24,70
|24,73
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|11,78
|11,80
|-0,22
|
|B. Petrol
|115
|115
|-0,74
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59TTRAK
Yüzde 8.20 oranında artışla 253.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 075, 985 adet işlem
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17:58BEYAZ
Yüzde 5.85 oranında artışla 8.14 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 438, 952 adet işlem
-
17:56ENJSA
Yüzde 4.41 oranında artışla 15.14 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 964, 155 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 2, 182 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 32 üstünde . İşlem hacmi 30, 039.00 milyon TL de
-
17:53OLMK
Yüzde 5.71 oranında artışla 8.14 lira fiyatla işlem gören hissede 917, 311 adet işlem