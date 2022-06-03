***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme
03.06.2022 11:23
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur
Açıklamalar
Şirketin mevcut kayıtlı sermaye tavanının 300.000.000,00 TL'den 2.000.000.000,00 TL'na çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2022-2026 olacak şekilde güncellenmesine ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 8. maddesi değişikliği 26.05.2022 tarihli Olağan Genel Kurulda Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandığı şekilde kabul edilmiştir.
Söz konusu 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil İl Müdürlüğü tarafından 31.05.2022 tarihinde tescil edilmiş ve 03.06.2022 tarih ve10591 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
8 31/05/2022 03/06/2022 10591
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034472
BIST
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|Değişim
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|| 5,53
|Açılış
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|Önceki Kapanış
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2.623
En Düşük
2.604
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En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
16,4364
12:1917,7713
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|Açılış
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993,51
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler12:17
|DOKTA
|26,76
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|% 9,94
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|MZHLD
|96,95
|1.919.222
|% 9,42
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|YGGYO
|26,22
|2.962.404
|% 8,08
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|GZNMI
|33,80
|26.543.141
|% 7,99
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|ARASE
|94,25
|21.160.830
|% 6,98
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|SNKRN
|29,70
|393.198
|% -10,00
|
|KRSTL
|6,77
|3.639.329
|% -9,97
|
|PSGYO
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|188.635.054
|% -8,83
|
|AVGYO
|2,75
|7.821.293
|% -4,84
|
|BURVA
|20,76
|5.010.140
|% -3,89
|
|SASA
|42,16
|1.971.835.987
|% 4,88
|
|KARSN
|7,23
|1.425.424.655
|% 0,56
|
|THYAO
|49,10
|1.407.210.590
|% -1,01
|
|KRDMD
|15,14
|883.870.454
|% -0,59
|
|EREGL
|34,70
|803.290.713
|% 0,06
|
|KARSN
|7,23
|1.425.424.655
|% 0,56
|
|DOHOL
|3,96
|405.913.636
|% 2,86
|
|EKGYO
|2,81
|262.763.672
|% 0,00
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|TSKB
|2,16
|171.359.733
|% 2,86
|
|AKBNK
|8,76
|551.934.059
|% -0,79
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
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|16,5019
|% 0,29
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|Euro
|17,7430
|17,7923
|% 0,53
|
|Sterlin
|20,6872
|20,7910
|% 0,23
|
|Frank
|17,1392
|17,2425
|% 0,13
|
|Riyal
|4,3866
|4,4086
|% 0,25
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.864
|1.864
|-4,62
|
|Altın Gr.
|989
|989
|0,19
|
|Cumhuriyet
|6.560
|6.659
|-5,00
|
|Tam
|6.525
|6.690
|-10,07
|
|Yarım
|3.154
|3.236
|-4,88
|
|Çeyrek
|1.582
|1.618
|-2,44
|
|Gümüş.Ons
|22,31
|22,34
|0,02
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|Gümüş Gr.
|11,84
|11,86
|0,04
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|B. Petrol
|117
|117
|-0,69
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