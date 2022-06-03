***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme









***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturAçıklamalarŞirketin mevcut kayıtlı sermaye tavanının 300.000.000,00 TL'den 2.000.000.000,00 TL'na çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2022-2026 olacak şekilde güncellenmesine ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 8. maddesi değişikliği 26.05.2022 tarihli Olağan Genel Kurulda Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandığı şekilde kabul edilmiştir.Söz konusu 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil İl Müdürlüğü tarafından 31.05.2022 tarihinde tescil edilmiş ve 03.06.2022 tarih ve10591 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No8 31/05/2022 03/06/2022 10591http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034472BIST