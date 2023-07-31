***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme
31.07.2023 10:42
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.07.2023
Açıklamalar
Şirketimiz esas sözleşmesi sermaye artırımı nedeni ile güncellenmiş olup son hali ekte yer almaktadır.
İlgili bildirim şablon değişikliği nedeniyle yeniden yayınlamıştır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
8 27/07/2023 26/07/2023 10879
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177023
BIST
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12:337.238
En Düşük
|Değişim
|: 2,42%
|| 170,69
|Açılış
|: 7.143
|
|Önceki Kapanış
|: 7.067
|
7.117
En Yüksek
7.240
12:3326,9632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0867
|Açılış
|: 26,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9700
|
27,0282
En Düşük
26,8410
12:3329,7508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1129
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
29,9501
En Düşük
29,5715
12:331.695,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,37
|Açılış
|: 1.695,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.693,14
|
1.700,98
En Düşük
1.689,10
BIST En Aktif Hisseler12:32
|CWENE
|286,10
|663.377.958
|% 10,00
|
|AYCES
|217,80
|61.337.881
|% 10,00
|
|SMRTG
|64,35
|554.188.442
|% 10,00
|
|YEOTK
|150,70
|375.600.676
|% 10,00
|
|SAYAS
|49,50
|56.729.325
|% 10,00
|
|PCILT
|42,30
|245.715.148
|% -10,00
|
|ITTFH
|4,43
|178.364.244
|% -9,96
|
|OYAYO
|36,52
|9.261.034
|% -9,96
|
|EDIP
|23,68
|818.594
|% -9,96
|
|AVHOL
|116,10
|18.258.467
|% -9,93
|
|EREGL
|40,38
|5.111.925.851
|% 4,99
|
|ASTOR
|110,90
|4.672.419.246
|% 9,48
|
|THYAO
|235,50
|4.091.166.940
|% 0,21
|
|YKBNK
|14,18
|3.638.177.594
|% 1,65
|
|KCHOL
|136,20
|3.111.685.905
|% 1,49
|
|YKBNK
|14,18
|3.638.177.594
|% 1,65
|
|ZOREN
|4,28
|858.060.488
|% 5,42
|
|SKBNK
|3,15
|472.123.543
|% 0,96
|
|EKGYO
|8,59
|1.288.364.181
|% 1,06
|
|ISCTR
|15,20
|2.091.524.371
|% 1,00
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9590
|26,9645
|% 0,33
|
|Euro
|29,7504
|29,7619
|% 0,42
|
|Sterlin
|34,5523
|34,7256
|% 0,37
|
|Frank
|30,8786
|31,0647
|% 0,34
|
|Riyal
|7,1679
|7,2038
|% 0,34
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.957
|-2,14
|
|Altın Gr.
|1.695
|1.695
|2,00
|
|Cumhuriyet
|11.272
|11.443
|-53,00
|
|Tam
|11.038
|11.119
|-24,00
|
|Yarım
|5.523
|5.585
|-12,00
|
|Çeyrek
|2.762
|2.793
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,31
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|21,02
|21,04
|-0,01
|
|B. Petrol
|84,56
|84,56
|0,15
|