***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.01.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi14/01/2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VarEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıQUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri San. Tic. A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuYapı sektöründe faaliyet göstermektedir.Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi105.000.000Edinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih26.01.2021Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıYokturEdinilen Payların Nominal Tutarı1.800.000Beher Payın Alış Fiyatı15,24Toplam Tutar27.432.000Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)1,71Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)1,71Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)1,71Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)12,11İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)91,08Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumlu Yönde Etkilemesi Beklenmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıALİ ERCANKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiYokturVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi14/01/2021Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiFiyat tespit raporuna göre %16 iskonto uygulanmıştır.Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlenmiştir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası14.01.2021Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıBizim Menkul Değerler A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar18,28İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesiİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun GerçekleştirilmiştirAçıklamalarŞirketimizin faaliyet konusu dahilinde yapı sektöründe faaliyet gösteren QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.'ne yatırım yapılmasına ilişkin girişim sözleşmesi imzalandığı kamuya duyurulmuştu.Söz konusu girişim yatırımına ilişkin pay devirleri tamamlanmış olup 1.800.000 adet paya karşılık 27.432.000.-TL şirketimiz tarafından 26.01.2021 itibarıyla ödenerek tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904397BIST