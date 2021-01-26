***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
26.01.2021 12:40
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
14/01/2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri San. Tic. A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Yapı sektöründe faaliyet göstermektedir.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
105.000.000
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
26.01.2021
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
Yoktur
Edinilen Payların Nominal Tutarı
1.800.000
Beher Payın Alış Fiyatı
15,24
Toplam Tutar
27.432.000
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
1,71
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
1,71
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
1,71
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
12,11
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
91,08
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu Yönde Etkilemesi Beklenmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
ALİ ERCAN
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Yoktur
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
14/01/2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Fiyat tespit raporuna göre %16 iskonto uygulanmıştır.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Değerleme Raporu Düzenlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
14.01.2021
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
18,28
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmiştir
Açıklamalar
Şirketimizin faaliyet konusu dahilinde yapı sektöründe faaliyet gösteren QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.'ne yatırım yapılmasına ilişkin girişim sözleşmesi imzalandığı kamuya duyurulmuştu.
Söz konusu girişim yatırımına ilişkin pay devirleri tamamlanmış olup 1.800.000 adet paya karşılık 27.432.000.-TL şirketimiz tarafından 26.01.2021 itibarıyla ödenerek tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904397
BIST