***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
25.08.2021 18:50
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25/08/2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
SPORTTZ SPOR YATIRIMLARI A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Her türlü arazi üzerine spor tesisi inşaatı yapma, Sporun bütün dallarında takımlar kurma, Sporun bütün dallarında basın ve yayıncılık yapma, Her türlü sportif alanda kullanılacak bilgisayar yazılımları ve oyun yazılımları gibi sportif faaliyetler ile iştigal etmek
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
93.934.662,50
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
25.08.2021
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
Yoktur
Edinilen Payların Nominal Tutarı
1.278.810.000
Beher Payın Alış Fiyatı
0,01 TL
Toplam Tutar
12.788.100,00 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
13,61
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
13,61
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
13,61
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
2,027
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
4,86
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu Yönde Etkilemesi Beklenmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Sermaye Artırmı İle edinilmiştir.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Yoktur
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
25/08/2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Nominal Değerden Yatırım Yapılmıştır.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Nominal Değerden Yatırım Yapılmıştı
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
Yoktur
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Yoktur
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
Yoktur
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Yoktur
Açıklamalar
Şirketimizin 25.08.2021 tarih ve 22 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında
Şirketimizin faaliyet konusu dahilinde, büyüme potansiyeli gördüğü faaliyet alanlarına ve şirketlere yatırım yapma stratejisi çerçevesinde
1. Her türlü arazi üzerine spor tesisi inşaatı yapma, Sporun bütün dallarında takımlar kurma, Sporun bütün dallarında basın ve yayıncılık yapma, Her türlü sportif alanda kullanılacak bilgisayar yazılımları ve oyun yazılımları gibi sportif faaliyetler ile iştigal eden Sporttz Spor Yatırımları A.Ş. ‘ne tahsisli sermaye artırımı yolu ile girişim yatırımı yapılmasına,
2. Şirketin 16.779.792,50 TL olan ödenmiş sermayesinin 93.934.662,50 TL'na artırılması sırasında Şirketimize tahsis edilen ve şirketin %13,61'ine tekabül eden beheri 0,01 TL nominal değerdeki 1.278.810.000.- adet C grubu paya, 12.788.100,00 TL bedelle iştirak edilmesine,
3. Bu çerçevede Girişim Sermayesi Yatırım Sözleşmesi imzalanmasına
oy birliği ile karar verildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960476
BIST