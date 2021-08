***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi25/08/2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VarEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıSPORTTZ SPOR YATIRIMLARI A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuHer türlü arazi üzerine spor tesisi inşaatı yapma, Sporun bütün dallarında takımlar kurma, Sporun bütün dallarında basın ve yayıncılık yapma, Her türlü sportif alanda kullanılacak bilgisayar yazılımları ve oyun yazılımları gibi sportif faaliyetler ile iştigal etmekEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi93.934.662,50Edinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih25.08.2021Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıYokturEdinilen Payların Nominal Tutarı1.278.810.000Beher Payın Alış Fiyatı0,01 TLToplam Tutar12.788.100,00 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)13,61Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)13,61Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)13,61Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)2,027İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)4,86Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumlu Yönde Etkilemesi Beklenmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıSermaye Artırmı İle edinilmiştir.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiYokturVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi25/08/2021Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiNominal Değerden Yatırım Yapılmıştır.Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniNominal Değerden Yatırım YapılmıştıDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıYokturDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıYokturDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan TutarYokturİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiYokturAçıklamalarŞirketimizin 25.08.2021 tarih ve 22 sayılı Yönetim Kurulu ToplantısındaŞirketimizin faaliyet konusu dahilinde, büyüme potansiyeli gördüğü faaliyet alanlarına ve şirketlere yatırım yapma stratejisi çerçevesinde1. Her türlü arazi üzerine spor tesisi inşaatı yapma, Sporun bütün dallarında takımlar kurma, Sporun bütün dallarında basın ve yayıncılık yapma, Her türlü sportif alanda kullanılacak bilgisayar yazılımları ve oyun yazılımları gibi sportif faaliyetler ile iştigal eden Sporttz Spor Yatırımları A.Ş. ‘ne tahsisli sermaye artırımı yolu ile girişim yatırımı yapılmasına,2. Şirketin 16.779.792,50 TL olan ödenmiş sermayesinin 93.934.662,50 TL'na artırılması sırasında Şirketimize tahsis edilen ve şirketin %13,61'ine tekabül eden beheri 0,01 TL nominal değerdeki 1.278.810.000.- adet C grubu paya, 12.788.100,00 TL bedelle iştirak edilmesine,3. Bu çerçevede Girişim Sermayesi Yatırım Sözleşmesi imzalanmasınaoy birliği ile karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960476BIST