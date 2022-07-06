Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

06.07.2022 15:22
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi


***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
04/07/2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
GRN Lojistik Teknolojileri A.Ş
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Lojistik
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
7061472
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
06.07.2022
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
Yoktur
Edinilen Payların Nominal Tutarı
264735
Beher Payın Alış Fiyatı
22,3918
Toplam Tutar
5927915
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
3,749
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
3,749
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
3,749
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
1,16
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
31,23
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu yönde etkisi beklenmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
P
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:082.421
Değişim :  0,52% |  12,42
Açılış :  2.412  
Önceki Kapanış :  2.408  
En Yüksek
2.424 En Düşük
2.404
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:08
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IZFAS 2,47 3.230.124 % 9,99  
RUBNS 15,12 5.179.674 % 9,96  
SMRTG 27,44 110.609.636 % 9,94  
YAYLA 4,78 45.514.242 % 9,89  
FONET 13,89 23.143.651 % 9,63  
daha fazla
15:08 Alış Satış %  
Dolar 17,2065 17,2137 % -0,01  
Euro 17,5633 17,5903 % 0,24  
Sterlin 20,5919 20,6952 % 0,64  
Frank 17,6671 17,7736 % 0,04  
Riyal 4,5788 4,6018 % 0,15  
daha fazla
15:08 Alış Satış %  
Altın Gr. 967 967 4,42  
Cumhuriyet 6.484 6.582 -54,00  
Tam 6.487 6.576 -32,00  
Yarım 3.175 3.216 -15,00  
Çeyrek 1.591 1.607 -8,00  
Seans Raporu 15:08
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru