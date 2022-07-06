***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
06.07.2022 15:22
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
04/07/2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
GRN Lojistik Teknolojileri A.Ş
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Lojistik
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
7061472
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
06.07.2022
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
Yoktur
Edinilen Payların Nominal Tutarı
264735
Beher Payın Alış Fiyatı
22,3918
Toplam Tutar
5927915
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
3,749
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
3,749
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
3,749
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
1,16
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
31,23
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu yönde etkisi beklenmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
P