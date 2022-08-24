***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı
24.08.2022 18:12
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
24/08/2022
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Ekohesap Bilgi Teknolojileri A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Bilgisayar programlama faaliyetleri (sistem, veri tabanı, network, web sayfası vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması vb)
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
340.000
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
24.08.2022
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
Satılan Payların Nominal Tutarı
17.000
Beher Pay Fiyatı
3,375647
Toplam Tutar
57.386
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
5
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
0
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
0
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,01
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,3
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Yoktur
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
0
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Yoktur
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
Yoktur
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Mehmet Akif Baykal
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
Yoktur
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
24/08/2022
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Defter değeri
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Defter değeri ile belirlendiği için
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
Yoktur
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Yoktur
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
Yoktur
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Yoktur
Açıklamalar
Şirketimizin 24.08.2022 tarihli 30 numaralı yönetim kurulu kararına göre
Sektöründeki rekabet, ek fon ihtiyacı olması ve 2018 yılından bugüne sektöründe yeterli bir pazar payı oluşturamaması gözetilerek ayrıca yeni alanlara ve daha büyük boyutlu girişimlere odaklanma stratejimiz çerçevesinde girişim yatırımlarımızdan Ekohesap Bilgi Teknolojileri A.Ş.'de sahip olduğumuz 17.000.-adet payın defter değerimiz olan 57.386 .-TL bedelle şirket hakim ortağı Mehmet Akif Baykal'a devredilmesine ve girişim yatırımından hakim ortağa satış ile çıkılmasına, oy birliği ile karar verildi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058181
BIST