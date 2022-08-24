***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı









***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık SatışıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi24/08/2022Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetSatılan Finansal Duran Varlığın ÜnvanıEkohesap Bilgi Teknolojileri A.Ş.Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuBilgisayar programlama faaliyetleri (sistem, veri tabanı, network, web sayfası vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması vb)Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi340.000İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih24.08.2022Satış KoşullarıPeşin (Cash)Satılan Payların Nominal Tutarı17.000Beher Pay Fiyatı3,375647Toplam Tutar57.386Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,01İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0,3Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiYokturSatış Sonucu Oluşan Kar/Zarar TutarıVarsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiYokturVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiYokturSatın Alan Kişinin Adı/ÜnvanıMehmet Akif BaykalKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisiYokturVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi24/08/2022Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDefter değeriDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDefter değeri ile belirlendiği içinDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıYokturDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıYokturDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan TutarYokturİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiYokturAçıklamalarŞirketimizin 24.08.2022 tarihli 30 numaralı yönetim kurulu kararına göreSektöründeki rekabet, ek fon ihtiyacı olması ve 2018 yılından bugüne sektöründe yeterli bir pazar payı oluşturamaması gözetilerek ayrıca yeni alanlara ve daha büyük boyutlu girişimlere odaklanma stratejimiz çerçevesinde girişim yatırımlarımızdan Ekohesap Bilgi Teknolojileri A.Ş.'de sahip olduğumuz 17.000.-adet payın defter değerimiz olan 57.386 .-TL bedelle şirket hakim ortağı Mehmet Akif Baykal'a devredilmesine ve girişim yatırımından hakim ortağa satış ile çıkılmasına, oy birliği ile karar verildihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058181BIST