***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler64.000.000 23.846 -10.566 1.080.368 36.733.438 1.695.895 103.522.981 0 103.522.981Transferler1.695.895 -1.695.895Dönem Karı (Zararı)29.230.861 29.230.861 0 29.230.861Dönem Sonu Bakiyeler64.000.000 23.846 -10.566 1.080.368 38.429.333 29.230.861 132.753.842 0 132.753.842Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler64.000.000 23.846 -16.790 1.080.368 38.429.333 30.573.186 134.089.943 0 134.089.943Transferler30.573.186 -30.573.186Dönem Karı (Zararı)21.245.228 21.245.228 0 21.245.228Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-2.848.858 -2.848.858 0 -2.848.858Dönem Sonu Bakiyeler64.000.000 -2.848.858 23.846 -16.790 1.080.368 69.002.519 21.245.228 152.486.313 0 152.486.313Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI13.879.168 -5.890.865Dönem Karı (Zararı)21.245.228 29.230.861Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)39 21.245.228 29.230.861Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-22.318.670 -26.289.369Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13 65.267 22.905Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler9.989 2.775Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 9.989 2.775Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-818.238 -27.532Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler32 -818.238 -27.532Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-14.092.631 -26.287.517Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler44 -14.092.631 -26.287.517İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-7.483.057İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler15.101.123 -10.043.782Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)44 17.164.577Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler484.662İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 466.742İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 17.920Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)-10.367.040Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.095.950 200İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -2.100.000İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 4.050 200Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 13.280 18.383Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler37.828 21.737İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 33.021 -18.986İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 4.807 40.723Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)26 7.813Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-9.367 -7.285İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 -9.367 -7.285İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-17.058 -194.439Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)27 -143.519 -205.468Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)27 126.461 11.029Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları14.027.681 -7.102.290Alınan Faiz1.211.425Kira Ödemeleri-43.125Vergi İadeleri (Ödemeleri)-105.388YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-5.811.599İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-6.250.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-373.093Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -373.093Alınan Faiz811.494FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.848.858İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-2.848.858İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.848.858YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.218.711 -5.890.865NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.218.711 -5.890.865DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21.441.192 26.458.988DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ26.659.903 20.568.123Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 26.666.647 21.441.192Finansal Yatırımlar16.723.775 32.862.461Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar16.723.775 32.862.461Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar44 16.723.775 32.862.461Ticari Alacaklar17.932 17.932İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 4.248 4.248İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 13.684 13.684Diğer Alacaklar2.104.450 8.500İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6,8 2.100.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 4.450 8.500Peşin Ödenmiş Giderler13.280İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 13.280Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar38 677.589 572.201Diğer Dönen Varlıklar179.281 142.189İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar27 179.281 142.189ARA TOPLAM46.369.674 55.057.755TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR46.369.674 55.057.755DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar105.985.921 79.186.124Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar105.985.921 79.186.124Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar44 105.985.921 79.186.124Maddi Duran Varlıklar603.837 263.818Taşıtlar13 504.349 178.296Mobilya ve Demirbaşlar13 94.178 79.623Özel Maliyetler13 5.310 5.899Kullanım Hakkı Varlıkları13 1.140.626 1.034.199TOPLAM DURAN VARLIKLAR107.730.384 80.484.141TOPLAM VARLIKLAR154.100.058 135.541.896KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar317.008 298.164İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar317.008 298.164Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar44 317.008 298.164Ticari Borçlar147.131 109.303İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 126.140 93.119İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar20.991 16.184Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar26 24.313 16.500Diğer Borçlar31.369 40.736İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 31.369 40.736ARA TOPLAM519.821 464.703TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER519.821 464.703UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar929.124 832.439İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar929.124 832.439Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar44 929.124 832.439Uzun Vadeli Karşılıklar164.800 154.811Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 164.800 154.811TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.093.924 987.250TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.613.745 1.451.953ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar152.486.313 134.089.943Ödenmiş Sermaye28 64.000.000 64.000.000Geri Alınmış Paylar (-)28 -2.848.858Paylara İlişkin Primler (İskontolar)28 23.846 23.846Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-16.790 -16.790Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-16.790 -16.790Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)28 -16.790 -16.790Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.080.368 1.080.368Yasal Yedekler28 1.080.368 1.080.368Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları28 69.002.519 38.429.333Net Dönem Karı veya Zararı39 21.245.228 30.573.186TOPLAM ÖZKAYNAKLAR152.486.313 134.089.943TOPLAM KAYNAKLAR154.100.058 135.541.896Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat29 14.848.317 26.276.372TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)14.848.317 26.276.372Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti-20.034Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler35 -20.034FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)-20.034BRÜT KAR (ZARAR)14.828.283 26.276.372Genel Yönetim Giderleri31 -1.147.280 -871.945Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler32 777.656 1.293.953ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)14.458.659 26.698.380Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler33 536.569 2.532.481Yatırım Faaliyetlerinden Giderler33 6.250.000FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)21.245.228 29.230.861SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)21.245.228 29.230.861SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)21.245.228 29.230.861DÖNEM KARI (ZARARI)21.245.228 29.230.861Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları21.245.228 29.230.861Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)21.245.228 29.230.861Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları21.245.228 29.230.861http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844194BIST