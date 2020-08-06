***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
06.08.2020 18:12
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
64.000.000 23.846 -10.566 1.080.368 36.733.438 1.695.895 103.522.981 103.522.981
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
64.000.000 23.846 -10.566 1.080.368 36.733.438 1.695.895 103.522.981 103.522.981
Transferler
28 1.695.895 -1.695.895
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
10.249.859 10.249.859 10.249.859
Dönem Karı (Zararı)
10.249.859 10.249.859 10.249.859
Dönem Sonu Bakiyeler
64.000.000 23.846 -10.566 1.080.368 38.429.333 10.249.859 113.772.840 113.772.840
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
64.000.000 23.846 -16.790 1.080.368 38.429.333 30.573.186 134.089.943 134.089.943
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
64.000.000 23.846 -16.790 1.080.368 38.429.333 30.573.186 134.089.943 134.089.943
Transferler
28 30.573.186 -30.573.186
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
26.234.184 26.234.184 26.234.184
Dönem Karı (Zararı)
39 26.234.184 26.234.184 26.234.184
Dönem Sonu Bakiyeler
64.000.000 23.846 -16.790 1.080.368 69.002.519 26.234.184 160.324.127 160.324.127
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.143.205 -6.530.904
Dönem Karı (Zararı)
26.234.184 10.249.859
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
39 26.234.184 10.249.859
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-10.717.906 -9.501.460
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 137.520 42.641
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
19.611 12.647
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 19.611 12.647
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-28.817 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.593.010 -23.813
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
32 -1.593.010 -23.813
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-9.253.210 -9.532.935
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
44 -9.253.210 -9.532.935
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
5.055.164 -9.604.850
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
44 5.002.403 -9.779.676
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
13.684 491.742
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 0 466.742
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 13.684 25.000
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.100 -1.000
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -4.100 -1.000
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 12.668 18.383
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.788 -26.111
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 11.652 -20.257
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -4.864 -5.854
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
26 2.108 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.636 -3.457
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 3.636 -3.457
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.977 -304.731
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
27 2.408 -315.272
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
27 15.569 10.541
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
20.571.442 -8.856.451
Alınan Temettüler
28.817
Alınan Faiz
1.585.912 2.325.547
Kira Ödemeleri
-86.250
İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.750.000
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-206.716
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-380.463
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-380.463
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -380.463
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.762.742 -6.530.904
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.762.742 -6.530.904
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21.441.192 26.443.589
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
30.203.934 19.912.685
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 30.211.032 21.441.192
Finansal Yatırımlar
44 24.960.083 32.862.461
Ticari Alacaklar
6,7 4.248 17.932
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 4.248 4.248
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 0 13.684
Diğer Alacaklar
8 12.600 8.500
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 12.600 8.500
Peşin Ödenmiş Giderler
11 612 13.280
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 612 13.280
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
38 778.917 572.201
Diğer Dönen Varlıklar
27 169.915 142.189
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
27 169.915 142.189
ARA TOPLAM
56.137.407 55.057.755
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
56.137.407 55.057.755
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
44 104.089.309 79.186.124
Maddi Duran Varlıklar
13 565.654 263.818
Kullanım Hakkı Varlıkları
19 1.004.065 1.034.199
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
105.659.028 80.484.141
TOPLAM VARLIKLAR
161.796.435 135.541.896
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
44 310.504 298.164
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
44 310.504 298.164
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
44 310.504 298.164
Ticari Borçlar
6,7 116.091 109.303
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 104.771 93.119
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 11.320 16.184
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 18.608 16.500
Diğer Borçlar
8 44.372 40.736
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 44.372 40.736
ARA TOPLAM
489.575 464.703
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
489.575 464.703
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
44 808.311 832.439
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
44 808.311 832.439
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
44 808.311 832.439
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 174.422 154.811
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 174.422 154.811
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
982.733 987.250
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.472.308 1.451.953
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
28 160.324.127 134.089.943
Ödenmiş Sermaye
28 64.000.000 64.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
28 23.846 23.846
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
28 -16.790 -16.790
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28 -16.790 -16.790
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28 -16.790 -16.790
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
28 1.080.368 1.080.368
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28 69.002.519 38.429.333
Net Dönem Karı veya Zararı
39 26.234.184 30.573.186
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
160.324.127 134.089.943
TOPLAM KAYNAKLAR
161.796.435 135.541.896
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
29 27.585.726 9.517.214 5.950.840 -19.291.639
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
27.585.726 9.517.214 5.950.840 -19.291.639
BRÜT KAR (ZARAR)
27.585.726 9.517.214 5.950.840 -19.291.639
Genel Yönetim Giderleri
31 -2.847.235 -1.681.316 -1.699.955 -809.371
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32 1.541.396 2.413.961 763.740 1.120.008
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
26.279.887 10.249.859 5.014.625 -18.981.002
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
26.279.887 10.249.859 5.014.625 -18.981.002
Finansman Giderleri
35 -45.703 -25.669
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
39 26.234.184 10.249.859 4.988.956 -18.981.002
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
39 26.234.184 10.249.859 4.988.956 -18.981.002
DÖNEM KARI (ZARARI)
39 26.234.184 10.249.859 4.988.956 -18.981.002
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
39 26.234.184 10.249.859 4.988.956 -18.981.002
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
26.234.184 10.249.859 4.988.956 -18.981.002
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
26.234.184 10.249.859 4.988.956 -18.981.002
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866114
BIST