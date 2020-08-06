***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler64.000.000 23.846 -10.566 1.080.368 36.733.438 1.695.895 103.522.981 103.522.981Düzeltmelerden Sonraki Tutar64.000.000 23.846 -10.566 1.080.368 36.733.438 1.695.895 103.522.981 103.522.981Transferler28 1.695.895 -1.695.895Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)10.249.859 10.249.859 10.249.859Dönem Karı (Zararı)10.249.859 10.249.859 10.249.859Dönem Sonu Bakiyeler64.000.000 23.846 -10.566 1.080.368 38.429.333 10.249.859 113.772.840 113.772.840Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler64.000.000 23.846 -16.790 1.080.368 38.429.333 30.573.186 134.089.943 134.089.943Düzeltmelerden Sonraki Tutar64.000.000 23.846 -16.790 1.080.368 38.429.333 30.573.186 134.089.943 134.089.943Transferler28 30.573.186 -30.573.186Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)26.234.184 26.234.184 26.234.184Dönem Karı (Zararı)39 26.234.184 26.234.184 26.234.184Dönem Sonu Bakiyeler64.000.000 23.846 -16.790 1.080.368 69.002.519 26.234.184 160.324.127 160.324.127Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI9.143.205 -6.530.904Dönem Karı (Zararı)26.234.184 10.249.859Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)39 26.234.184 10.249.859Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-10.717.906 -9.501.460Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13 137.520 42.641Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler19.611 12.647Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 19.611 12.647Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler-28.817 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.593.010 -23.813Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler32 -1.593.010 -23.813Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-9.253.210 -9.532.935Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler44 -9.253.210 -9.532.935İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler5.055.164 -9.604.850Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)44 5.002.403 -9.779.676Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler13.684 491.742İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 0 466.742İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 13.684 25.000Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.100 -1.000İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -4.100 -1.000Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 12.668 18.383Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.788 -26.111İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 11.652 -20.257İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -4.864 -5.854Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)26 2.108 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.636 -3.457İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 3.636 -3.457İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler17.977 -304.731Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)27 2.408 -315.272Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)27 15.569 10.541Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları20.571.442 -8.856.451Alınan Temettüler28.817Alınan Faiz1.585.912 2.325.547Kira Ödemeleri-86.250İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları-12.750.000Vergi İadeleri (Ödemeleri)-206.716YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-380.463Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-380.463Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -380.463FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.762.742 -6.530.904NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.762.742 -6.530.904DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21.441.192 26.443.589DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ30.203.934 19.912.685Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 30.211.032 21.441.192Finansal Yatırımlar44 24.960.083 32.862.461Ticari Alacaklar6,7 4.248 17.932İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 4.248 4.248İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 0 13.684Diğer Alacaklar8 12.600 8.500İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 12.600 8.500Peşin Ödenmiş Giderler11 612 13.280İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 612 13.280Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar38 778.917 572.201Diğer Dönen Varlıklar27 169.915 142.189İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar27 169.915 142.189ARA TOPLAM56.137.407 55.057.755TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR56.137.407 55.057.755DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar44 104.089.309 79.186.124Maddi Duran Varlıklar13 565.654 263.818Kullanım Hakkı Varlıkları19 1.004.065 1.034.199TOPLAM DURAN VARLIKLAR105.659.028 80.484.141TOPLAM VARLIKLAR161.796.435 135.541.896KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar44 310.504 298.164İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar44 310.504 298.164Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar44 310.504 298.164Ticari Borçlar6,7 116.091 109.303İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 104.771 93.119İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 11.320 16.184Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar26 18.608 16.500Diğer Borçlar8 44.372 40.736İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 44.372 40.736ARA TOPLAM489.575 464.703TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER489.575 464.703UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar44 808.311 832.439İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar44 808.311 832.439Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar44 808.311 832.439Uzun Vadeli Karşılıklar24 174.422 154.811Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 174.422 154.811TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER982.733 987.250TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.472.308 1.451.953ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar28 160.324.127 134.089.943Ödenmiş Sermaye28 64.000.000 64.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)28 23.846 23.846Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)28 -16.790 -16.790Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)28 -16.790 -16.790Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)28 -16.790 -16.790Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler28 1.080.368 1.080.368Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları28 69.002.519 38.429.333Net Dönem Karı veya Zararı39 26.234.184 30.573.186Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR160.324.127 134.089.943TOPLAM KAYNAKLAR161.796.435 135.541.896Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat29 27.585.726 9.517.214 5.950.840 -19.291.639TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)27.585.726 9.517.214 5.950.840 -19.291.639BRÜT KAR (ZARAR)27.585.726 9.517.214 5.950.840 -19.291.639Genel Yönetim Giderleri31 -2.847.235 -1.681.316 -1.699.955 -809.371Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler32 1.541.396 2.413.961 763.740 1.120.008ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)26.279.887 10.249.859 5.014.625 -18.981.002Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)26.279.887 10.249.859 5.014.625 -18.981.002Finansman Giderleri35 -45.703 -25.669SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)39 26.234.184 10.249.859 4.988.956 -18.981.002SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)39 26.234.184 10.249.859 4.988.956 -18.981.002DÖNEM KARI (ZARARI)39 26.234.184 10.249.859 4.988.956 -18.981.002Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları39 26.234.184 10.249.859 4.988.956 -18.981.002Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)26.234.184 10.249.859 4.988.956 -18.981.002Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları26.234.184 10.249.859 4.988.956 -18.981.002http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866114BIST