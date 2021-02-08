***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar ve 1.080.368 36.733.438 1.695.895 103.522.981 103.522.981Transferler28 1.695.895 -1.695.895 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-6.224 30.573.186 30.566.962 30.566.962Dönem Karı (Zararı)39 30.573.186 30.573.186 30.573.186Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)28 -6.224 -6.224 -6.224Dönem Sonu Bakiyeler64.000.000 23.846 -16.790 1.080.368 38.429.333 30.573.186 134.089.943 134.089.943Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler64.000.000 23.846 -16.790 1.080.368 38.429.333 30.573.186 134.089.943 134.089.943Transferler28 610.648 29.962.538 -30.573.186Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)9.412 259.549.347 259.558.759 259.558.759Dönem Karı (Zararı)39 259.549.347 259.549.347 259.549.347Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)28 9.412 9.412 9.412Sermaye Arttırımı28 6.000.000 -6.000.000Dönem Sonu Bakiyeler70.000.000 23.846 -7.378 1.691.016 62.391.871 259.549.347 393.648.702 393.648.702Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.912.742 -5.157.153Dönem Karı (Zararı)259.549.347 30.573.186Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)39 259.549.347 30.573.186Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-184.049.759 -23.078.308Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13 291.934 119.491Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler22.719 -999.378Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 22.719 34.821Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-1.034.199Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler-54.709Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-3.792.889 9.023Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler32 -3.792.889Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler32 9.023Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-180.516.814 -22.205.344Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler44 -180.516.814 -22.205.344Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.100Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler13 -2.100İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-23.484.604 -12.816.421Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)44 -20.007.382 -14.047.909Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.304.334 478.058İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 25.000İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -3.304.334 453.058Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-214.586 -8.300İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -214.586 -8.300Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 -82.324 5.103Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler105.415 27.192İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 116.117 22.095İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -10.702 5.097Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)26 10.339 1.743Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler37.112 -1.568İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 37.112 -1.568İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-28.844 729.260Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)27 -28.463 -553.290Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)27 -381 1.282.550Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları52.014.984 -5.321.543Alınan Temettüler54.709 314.390Alınan Faiz3.780.606Kira Ödemeleri-172.500 -150.000İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları-52.000.000Vergi İadeleri (Ödemeleri)234.943YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-421.928 132.981Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri163.366Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 163.366Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-421.928 -30.385Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -421.928 -30.385FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit GirişleriDiğer Finansal Borçlanmalardan Nakit GirişleriYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.490.814 -5.024.172NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.490.814 -5.024.172DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21.441.192 26.458.988DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ24.932.006 21.434.816Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 24.944.289 21.441.192Finansal Yatırımlar110.610.666 32.862.461Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar110.610.666 32.862.461Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar44 110.610.666 32.862.461Ticari Alacaklar3.322.266 17.932İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 4.248 4.248İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 3.318.018 13.684Diğer Alacaklar223.086 8.500İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 223.086 8.500Peşin Ödenmiş Giderler95.604 13.280İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 95.604 13.280Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar38 337.258 572.201Diğer Dönen Varlıklar259.680 142.189İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar27 259.680 142.189ARA TOPLAM139.792.849 55.057.755TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR139.792.849 55.057.755DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar253.962.115 79.186.124Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar253.962.115 79.186.124Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar44 253.962.115 79.186.124Maddi Duran Varlıklar511.599 263.818Taşıtlar13 406.144 178.296Mobilya ve Demirbaşlar13 101.915 79.623Özel Maliyetler13 3.540 5.899Kullanım Hakkı Varlıkları19 945.171 1.034.199TOPLAM DURAN VARLIKLAR255.418.885 80.484.141TOPLAM VARLIKLAR395.211.734 135.541.896KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar336.783 298.164İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar44 336.783 298.164Ticari Borçlar214.718 109.303İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 209.236 93.119İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 5.482 16.184Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar26 26.839 16.500Diğer Borçlar77.848 40.736İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 77.848 40.736ARA TOPLAM656.188 464.703TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER656.188 464.703UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar738.726 832.439İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar738.726 832.439Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar44 738.726 832.439Uzun Vadeli Karşılıklar168.118 154.811Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 168.118 154.811TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER906.844 987.250TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.563.032 1.451.953ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar393.648.702 134.089.943Ödenmiş Sermaye28 70.000.000 64.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)28 23.846 23.846Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-7.378 -16.790Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-7.378 -16.790Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)28 -7.378 -16.790Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.691.016 1.080.368Yasal Yedekler28 1.691.016 1.080.368Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları28 62.391.871 38.429.333Net Dönem Karı veya Zararı39 259.549.347 30.573.186TOPLAM ÖZKAYNAKLAR393.648.702 134.089.943TOPLAM KAYNAKLAR395.211.734 135.541.896Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat29 263.115.970 30.117.344TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)263.115.970 30.117.344BRÜT KAR (ZARAR)263.115.970 30.117.344Genel Yönetim Giderleri31 -6.526.281 -3.548.250Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler32 3.048.522 4.026.841Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler32 -217ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)259.637.994 30.595.935Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler33 108.744FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)259.637.994 30.704.679Finansman Giderleri35 -88.647 -131.493SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)259.549.347 30.573.186SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)259.549.347 30.573.186DÖNEM KARI (ZARARI)259.549.347 30.573.186Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları259.549.347 30.573.186Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar9.412 -6.224Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)36 9.412 -6.224Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDiğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir UnsurlarıDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)9.412 -6.224TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)259.558.759 30.566.962Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları259.558.759 30.566.962http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908324BIST