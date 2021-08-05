***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler64.000.000 23.846 -16.790 1.080.368 38.429.333 30.573.186 134.089.943 134.089.943Transferler28 30.573.186 -30.573.186Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)26.234.184 26.234.184 26.234.184Dönem Karı (Zararı)39 26.234.184 21.245.228 21.245.228Dönem Sonu Bakiyeler64.000.000 23.846 -16.790 1.080.368 69.002.519 26.234.184 160.324.127 160.324.127Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler70.000.000 23.846 -7.378 1.691.016 62.391.871 259.549.347 393.648.702 393.648.702Transferler28 75.000.000 610.648 183.938.699 -259.549.347Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)97.087.259 97.087.259 97.087.259Dönem Karı (Zararı)39 97.087.259 97.087.259 97.087.259Sermaye Arttırımı28 140.000.000 120.596 140.120.596 140.120.596Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-1.576.000 -1.576.000 -1.576.000Dönem Sonu Bakiyeler285.000.000 -1.576.000 144.442 -7.378 2.301.664 246.330.570 97.087.259 629.280.557 629.280.557Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-97.399.658 9.143.205Dönem Karı (Zararı)97.087.259 26.234.184Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)39 97.087.259 26.234.184Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-109.136.338 -28.848.594Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13 96.378 137.520Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-43.861 19.611Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 -43.861 19.611Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler-28.817Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-8.187.946 -1.593.010Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler32 -8.187.946 -1.593.010Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-86.115.091 -5.142.109Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler44 -86.115.091 -5.142.109İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler29 -14.885.818 -22.241.789İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-93.495.159 23.185.852Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)44 -91.949.634 23.133.091Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3.318.018 13.684İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 3.318.018 13.684Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-5.092.324 -4.100İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-5.000.000İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -92.324 -4.100Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 54.704 12.668Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler114.911 6.788İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 94.988 11.652İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 19.923 -4.864Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)26 4.707 2.108Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-16.443 3.636İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 -16.443 3.636İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler70.902 17.977Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)27 44.014 2.408Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)27 26.888 15.569Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-105.544.238 20.571.442Alınan Temettüler28.817Alınan Faiz8.187.946 1.585.912Kira Ödemeleri31 -112.500 -86.250İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları-12.750.000Vergi İadeleri (Ödemeleri)38 69.134 -206.716YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-60.040 -380.463Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-60.040 -380.463Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -60.040 -380.463FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI138.544.596Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri140.120.596Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri140.120.596İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-1.576.000İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.576.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)41.084.898 8.762.742NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)41.084.898 8.762.742DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ24.944.289 21.441.192DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ66.029.187 30.203.934Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 66.029.187 24.944.289Finansal Yatırımlar162.005.505 110.610.666Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar162.005.505 110.610.666Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar44 162.005.505 110.610.666Ticari Alacaklar4.248 3.322.266İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 4.248 4.248İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 3.318.018Diğer Alacaklar5.315.410 223.086İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 5.000.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 315.410 223.086Peşin Ödenmiş Giderler40.900 95.604İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 40.900 95.604Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar38 268.124 337.258Diğer Dönen Varlıklar288.527 259.680İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar27 288.527 259.680ARA TOPLAM233.951.901 139.792.849TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR233.951.901 139.792.849DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar395.517.819 253.962.115Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar395.517.819 253.962.115Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar44 395.517.819 253.962.115Maddi Duran Varlıklar462.245 511.599Taşıtlar13 336.271 406.144Mobilya ve Demirbaşlar13 125.974 101.915Özel Maliyetler13 3.540Kullanım Hakkı Varlıkları19 897.740 945.171TOPLAM DURAN VARLIKLAR396.877.804 255.418.885TOPLAM VARLIKLAR630.829.705 395.211.734KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları236.697 336.783İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları44 236.697 336.783Ticari Borçlar329.629 214.718İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 304.224 209.236İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 25.405 5.482Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar26 31.546 26.839Diğer Borçlar61.405 77.848İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 61.405 77.848ARA TOPLAM659.277 656.188TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER659.277 656.188UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar765.614 738.726İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar44 765.614 738.726Uzun Vadeli Karşılıklar124.257 168.118Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 124.257 168.118TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER889.871 906.844TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.549.148 1.563.032ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar629.280.557 393.648.702Ödenmiş Sermaye28 285.000.000 70.000.000Geri Alınmış Paylar (-)28 -1.576.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)28 144.442 23.846Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-7.378 -7.378Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)28 -7.378 -7.378Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)28 -7.378 -7.378Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.639.963 1.691.016Yasal Yedekler28 5.639.963 1.691.016Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları28 242.992.271 62.391.871Net Dönem Karı veya Zararı39 97.087.259 259.549.347TOPLAM ÖZKAYNAKLAR629.280.557 393.648.702TOPLAM KAYNAKLAR630.829.705 395.211.734Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat29 104.638.760 27.585.726 -113.890.954 5.950.840TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)104.638.760 27.585.726 -113.890.954 5.950.840BRÜT KAR (ZARAR)104.638.760 27.585.726 -113.890.954 5.950.840Genel Yönetim Giderleri31 -3.061.184 -2.007.831 -1.392.332 -1.274.651Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler32 4.915.697 1.541.396 2.529.201 763.740Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler32 -9.366.716 -839.404 -935.064 -425.304ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)97.126.557 26.279.887 -113.689.149 5.014.625FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)97.126.557 26.279.887 -113.689.149 5.014.625Finansman Giderleri35 -39.298 -45.703 -19.371 -25.669SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)97.087.259 26.234.184 -113.708.520 4.988.956SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)97.087.259 26.234.184 -113.708.520 4.988.956DÖNEM KARI (ZARARI)39 97.087.259 26.234.184 -113.708.520 4.988.956Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları97.087.259 26.234.184 -113.708.520 4.988.956Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)97.087.259 26.234.184 -113.708.520 4.988.956Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları97.087.259 26.234.184 -113.708.520 4.988.956http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955082BIST