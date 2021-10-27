***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler64.000.000 23.846 -16.790 1.080.368 38.429.333 30.573.186 134.089.943 134.089.943Transferler28 610.648 29.962.538 -30.573.186Dönem Karı (Zararı)39 90.942.971 90.942.971 90.942.971Dönem Sonu Bakiyeler70.000.000 23.846 -16.790 610.648 183.938.699 -259.549.347 0Dönem Karı (Zararı)39 204.425.296 204.425.296 204.425.296Sermaye Arttırımı28 140.000.000 120.596 140.120.596 140.120.596Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-20.737.120 -20.737.120 -20.737.120Dönem Sonu Bakiyeler285.000.000 -20.737.120 144.442 -7.378 2.301.664 246.330.570 204.425.296 717.457.474 717.457.474Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-130.445.883 23.352.450Dönem Karı (Zararı)204.425.296 90.942.971Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)39 204.425.296 90.942.971Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-216.164.056 -21.319.746Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13 143.227 213.797Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler50.370 41.057Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 50.370 41.057Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler-9.140.146 -46.809Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-10.162.749 -2.545.374Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler32 -10.162.749 -2.545.374Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-182.168.940 -18.982.417Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler44 -182.168.940 -18.982.417İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler44 -14.885.818İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-137.983.630 -11.509.759Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)44 -130.791.238 -11.475.818Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.974.734 13.684İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -343.284İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 3.318.018 13.684Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-9.931.632 -2.700İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-10.050.000İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 118.368 -2.700Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 -257.414 -111.679Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7.817İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 46.498 7.817İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-28.408 146Kira Ödemeleri-168.750 -129.375İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları-37.000.000Vergi İadeleri (Ödemeleri)142.362 -208.296YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-13.191 -412.921Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-13.191 -412.921Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -13.191 -412.921FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI119.383.476Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri140.120.596Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri140.120.596İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-20.737.120İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-20.737.120YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-11.075.598 22.939.529NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-11.075.598 22.939.529DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ24.944.289 21.441.192DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ13.868.691 44.380.721Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 13.868.691 24.944.289Finansal Yatırımlar218.976.747 110.610.666Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar44 218.976.747 110.610.666Ticari Alacaklar347.532 3.322.266İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 347.532 4.248İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 3.318.018Diğer Alacaklar10.154.718 223.086İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 10.050.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 104.718 223.086Peşin Ödenmiş Giderler353.018 95.604İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 353.018 95.604Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar38 358.045 337.258Diğer Dönen Varlıklar284.585 259.680İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar27 284.585 259.680ARA TOPLAM244.343.336 139.792.849TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR244.343.336 139.792.849DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar473.442.030 253.962.115Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar44 473.442.030 253.962.115Maddi Duran Varlıklar415.396 511.599Taşıtlar13 300.844 406.144Mobilya ve Demirbaşlar13 114.552 101.915Özel Maliyetler13 3.540Kullanım Hakkı Varlıkları19 849.179 945.171TOPLAM DURAN VARLIKLAR474.706.605 255.418.885TOPLAM VARLIKLAR719.049.941 395.211.734KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları365.015 336.783İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları44 365.015 336.783Ticari Borçlar215.312 214.718İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 205.965 209.236İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 9.347 5.482Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar26 30.075 26.839Diğer Borçlar124.346 77.848İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 124.346 77.848ARA TOPLAM734.748 656.188TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER734.748 656.188UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar639.231 738.726İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar44 639.231 738.726Uzun Vadeli Karşılıklar218.488 168.118Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 218.488 168.118TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER857.719 906.844TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.592.467 1.563.032ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar717.457.474 393.648.702Ödenmiş Sermaye28 285.000.000 70.000.000Geri Alınmış Paylar (-)28 -20.737.120Paylara İlişkin Primler (İskontolar)28 144.442 23.846Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-7.378 -7.378Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-7.378 -7.378Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)28 -7.378 -7.378Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.639.963 1.691.016Yasal Yedekler28 5.639.963 1.691.016Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları28 242.992.271 62.391.871Net Dönem Karı veya Zararı39 204.425.296 259.549.347TOPLAM ÖZKAYNAKLAR717.457.474 393.648.702TOPLAM KAYNAKLAR719.049.941 395.211.734Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat29 203.094.842 93.249.155 98.456.082 65.663.429TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)203.094.842 93.249.155 98.456.082 65.663.429BRÜT KAR (ZARAR)203.094.842 93.249.155 98.456.082 65.663.429Genel Yönetim Giderleri31 -4.557.615 -4.477.259 -1.496.431 -1.630.024Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler32 16.160.349 2.238.644 11.244.652 697.248Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler32 -10.214.168 -847.452ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)204.483.408 91.010.540 107.356.851 64.730.653FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)204.483.408 91.010.540 107.356.851 64.730.653Finansman Giderleri35 -58.112 -67.569 -18.814 -21.866SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)204.425.296 90.942.971 107.338.037 64.708.787SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)204.425.296 90.942.971 107.338.037 64.708.787DÖNEM KARI (ZARARI)204.425.296 90.942.971 107.338.037 64.708.787Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları204.425.296 90.942.971 107.338.037 64.708.787Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)204.425.296 90.942.971 107.338.037 64.708.787Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları204.425.296 90.942.971 107.338.037 64.708.787http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972899BIST