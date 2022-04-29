***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler70.000.000 23.846 -7.378 1.691.016 62.391.871 259.549.347 393.648.702 393.648.702Transferler28 610.648 258.938.699 -259.549.347Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)210.795.779 210.795.779 210.795.779Dönem Karı (Zararı)39 210.795.779 210.795.779 210.795.779Sermaye Arttırımı28 140.000.000 120.596 140.120.596 140.120.596Dönem Sonu Bakiyeler210.000.000 144.442 -7.378 2.301.664 321.330.570 210.795.779 744.565.077 744.565.077Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler285.000.000 -41.708.478 144.442 -2.759 5.639.963 242.992.271 19.712.820 511.778.259 511.778.259Transferler28 19.712.820 19.712.820Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)12.027.485 12.027.485 12.027.485Dönem Karı (Zararı)39 12.027.485 12.027.485 12.027.485Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)28 -12.658.828 -12.658.828 -12.658.828Dönem Sonu Bakiyeler285.000.000 -54.367.306 144.442 -2.759 5.639.963 262.705.091 12.027.485 511.146.914 511.146.914Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI12.874.379 -129.003.597Dönem Karı (Zararı)12.027.485 210.795.779Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)39 12.027.485 210.795.779Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler43.719.947 -216.915.689Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13 135.397 78.009Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler133.451 11.809Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 133.451 11.809Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-3.945.363 -4.040.505Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler32 -3.945.363 -4.040.505Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler47.396.462 -212.965.002Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler44 47.396.462 -212.965.002İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-42.816.803 -122.601.445Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)44 -41.065.359 -126.297.611Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler421.834 3.318.018İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 421.834İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 3.318.018Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.310.401 179.552İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -2.300.000İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -10.401 179.552Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 -34.502 69.211Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-10.168 99.930İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -23.493 80.165İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 13.325 19.765Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)26 26.462 4.707Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler49.602 -25.278İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 49.602 -25.278İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler105.729 50.026Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)27 -250.820 -6.309Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)27 356.549 56.335Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları12.930.629 -128.721.355Kira Ödemeleri-56.250 -106.620Vergi İadeleri (Ödemeleri)-175.622YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI3.417.847 4.029.507Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-527.516 -10.998Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -527.516 -10.998Alınan Faiz3.945.363 4.040.505FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-12.658.830 140.120.596Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri140.120.596Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri140.120.596İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-12.658.830İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-12.658.830YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.633.396 15.146.506NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.633.396 15.146.506DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ13.131.634 24.944.289DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16.765.030 40.090.795Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 16.765.030 13.131.634Finansal Yatırımlar238.034.454 157.341.428Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar238.034.454 157.341.428Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar44 238.034.454 157.341.428Ticari Alacaklar616.431 1.038.265İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 616.431 1.038.265Diğer Alacaklar14.517.691 12.208.845İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8 14.500.000 12.200.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 17.691 8.845Peşin Ödenmiş Giderler4.272.886 4.238.384İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 4.272.886 4.238.384Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar38 493.479 414.803Diğer Dönen Varlıklar146.076 207.662İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar27 146.076 207.662ARA TOPLAM274.846.047 188.581.021TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR274.846.047 188.581.021DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar236.522.701 323.546.830Diğer Finansal Yatırımlar44 236.522.701 323.546.830Diğer Alacaklar1.555İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.555Maddi Duran Varlıklar837.244 357.092Taşıtlar13 716.534 252.782Mobilya ve Demirbaşlar13 120.710 104.310Kullanım Hakkı Varlıkları19 952.830 807.133TOPLAM DURAN VARLIKLAR238.314.330 324.711.055TOPLAM VARLIKLAR513.160.377 513.292.076KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları217.215 371.880İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları217.215 371.880Kiralama İşlemlerinden Borçlar44 217.215 371.880Ticari Borçlar194.290 204.458İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 175.663 199.156İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 18.627 5.302Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar26 60.455 33.993Diğer Borçlar134.420 84.818İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 134.420 84.818Kısa Vadeli Karşılıklar246.710Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar246.710ARA TOPLAM853.090 695.149TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER853.090 695.149UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar970.621 607.326İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar970.621 607.326Kiralama İşlemlerinden Borçlar44 970.621 607.326Uzun Vadeli Karşılıklar189.752 211.342Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 189.752 211.342TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.160.373 818.668TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.013.463 1.513.817ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar511.146.914 511.778.259Ödenmiş Sermaye28 285.000.000 285.000.000Geri Alınmış Paylar (-)28 -54.367.308 -41.708.478Paylara İlişkin Primler (İskontolar)28 144.442 144.442Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.759 -2.759Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.759 -2.759Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)28 -2.759 -2.759Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.639.963 5.639.963Yasal Yedekler28 5.639.963 5.639.963Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları28 262.705.091 242.992.271Net Dönem Karı veya Zararı39 12.027.485 19.712.820TOPLAM ÖZKAYNAKLAR511.146.914 511.778.259TOPLAM KAYNAKLAR513.160.377 513.292.076Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat29 11.707.361 218.529.714TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)11.707.361 218.529.714BRÜT KAR (ZARAR)11.707.361 218.529.714Genel Yönetim Giderleri31 -2.721.259 -10.099.239Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler32 3.068.661 2.386.496Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler32 -1.265ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)12.054.763 210.815.706FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)12.054.763 210.815.706Finansman Giderleri35 -27.278 -19.927SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)12.027.485 210.795.779SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)12.027.485 210.795.779DÖNEM KARI (ZARARI)12.027.485 210.795.779Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları12.027.485 210.795.779Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)12.027.485 210.795.779Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları12.027.485 210.795.779http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025803BIST