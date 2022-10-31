***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler70.000.000 23.846 -7.378 1.691.016 62.391.871 259.549.347 393.648.702 393.648.702Transferler28 75.000.000 610.648 183.938.699 -259.549.347Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)204.425.296 204.425.296 204.425.296Dönem Karı (Zararı)39 204.425.296 204.425.296 204.425.296Sermaye Arttırımı28 140.000.000 120.596 140.120.596 140.120.596Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-20.737.120 -20.737.120 -20.737.120Dönem Sonu Bakiyeler285.000.000 -20.737.120 144.442 -7.378 2.301.664 246.330.570 204.425.296 717.457.474 717.457.474Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler285.000.000 -41.708.478 144.442 -2.759 5.639.963 242.992.271 19.712.820 511.778.259 511.778.259Transferler28 2.138.113 17.574.707 -19.712.820Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)164.259.072 164.259.072 164.259.072Dönem Karı (Zararı)39 164.259.072 164.259.072 164.259.072Sermaye Arttırımı28 40.000.000 -40.000.000Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-18.676.081 -18.676.081 -18.676.081Dönem Sonu Bakiyeler325.000.000 -60.384.559 144.442 -2.759 7.778.076 220.566.978 164.259.072 657.361.250 657.361.250Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.816.925 -130.445.883Dönem Karı (Zararı)164.259.072 204.425.296Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)39 164.259.072 204.425.296Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-84.639.133 -216.164.056Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13 290.223 143.227Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler373.710 50.370Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 373.710 50.370Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler-9.140.146Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-5.860.100 -10.162.749Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler32 -5.952.785 -10.162.749Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler32 92.685Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-93.066.903 -182.168.940Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler44 -93.066.903 -182.168.940İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler44 13.623.937 -14.885.818İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-79.804.708 -137.983.630Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)44 -44.044.960 -130.791.238Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-9.281.591 2.974.734İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -9.281.591 -343.284İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 3.318.018Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-18.581.734 -9.931.632İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -18.580.179 -10.050.000İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -1.555 118.368Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 -8.090.569 -257.414Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-46.822 594İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -58.536 -3.271İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 11.714 3.865Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)26 50.722 3.236Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler47.452 46.498İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 47.452 46.498İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler142.794 -28.408Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)27 364.699 71.087Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)27 -221.905 -99.495Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-184.769 -149.722.390Alınan Temettüler9.140.146Ödenen Faiz35 -92.685Alınan Faiz32 5.952.785 10.162.749Kira Ödemeleri6 -180.625 -168.750Vergi İadeleri (Ödemeleri)322.219 142.362YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-59.412 -13.191Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri664.045Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 664.045Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-723.457 -13.191Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -708.457 -13.191Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 -15.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-18.676.081 119.383.476Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri140.120.596Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri140.120.596İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-18.676.081 -20.737.120İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-18.676.081 -20.737.120YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-12.918.568 -11.075.598NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-12.918.568 -11.075.598DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ13.131.634 24.944.289DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ213.066 13.868.691Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 213.066 13.131.634Finansal Yatırımlar315.043.450 157.341.428Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar315.043.450 157.341.428Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar44 315.043.450 157.341.428Ticari Alacaklar10.319.856 1.038.265İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,7 10.319.856 1.038.265Diğer Alacaklar18.751.869 12.208.845İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 18.743.024 12.200.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 8.845 8.845Peşin Ödenmiş Giderler12.328.953 4.238.384İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 12.328.953 4.238.384Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar38 92.584 414.803Diğer Dönen Varlıklar207.662İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar27 207.662ARA TOPLAM356.749.778 188.581.021TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR356.749.778 188.581.021DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar289.332.734 323.546.830Diğer Finansal Yatırımlar44 289.332.734 323.546.830Diğer Alacaklar12.038.710İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar12.037.155İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.555Maddi Duran Varlıklar396.544 357.092Taşıtlar13 175.181 252.782Mobilya ve Demirbaşlar13 221.363 104.310Kullanım Hakkı Varlıkları19 547.125 807.133Maddi Olmayan Duran Varlıklar13.333Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13.333TOPLAM DURAN VARLIKLAR302.328.446 324.711.055TOPLAM VARLIKLAR659.078.224 513.292.076KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları264.024 371.880İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları44 264.024 371.880Ticari Borçlar157.636 204.458İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 140.620 199.156İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 17.016 5.302Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar26 84.715 33.993Diğer Borçlar132.270 84.818İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 132.270 84.818Kısa Vadeli Karşılıklar327.064Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar327.064Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26ARA TOPLAM965.735 695.149TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER965.735 695.149UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar493.251 607.326İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar44 493.251 607.326Uzun Vadeli Karşılıklar257.988 211.342Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 257.988 211.342TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER751.239 818.668TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.716.974 1.513.817ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar657.361.250 511.778.259Ödenmiş Sermaye28 325.000.000 285.000.000Geri Alınmış Paylar (-)28 -60.384.559 -41.708.478Paylara İlişkin Primler (İskontolar)28 144.442 144.442Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.759 -2.759Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.759 -2.759Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)28 -2.759 -2.759Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7.778.076 5.639.963Yasal Yedekler28 7.778.076 5.639.963Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları28 220.566.978 242.992.271Net Dönem Karı veya Zararı39 164.259.072 19.712.820TOPLAM ÖZKAYNAKLAR657.361.250 511.778.259TOPLAM KAYNAKLAR659.078.224 513.292.076Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat29 158.634.490 203.094.842 129.150.312 98.456.082TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)158.634.490 203.094.842 129.150.312 98.456.082BRÜT KAR (ZARAR)158.634.490 203.094.842 129.150.312 98.456.082Genel Yönetim Giderleri31 -5.858.729 -4.557.615 -2.144.595 -1.496.431Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler32 13.370.309 16.160.349 7.881.716 11.244.652Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler32 -1.731.960 -10.214.168 -744.724 -847.452ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)164.414.110 204.483.408 134.142.709 107.356.851Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler122.843 -490Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-185.196 -185.196FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)164.351.757 204.483.408 133.957.023 107.356.851Finansman Giderleri35 -92.685 -58.112 176.321 -18.814SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)164.259.072 204.425.296 134.133.344 107.338.037SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)164.259.072 204.425.296 134.133.344 107.338.037DÖNEM KARI (ZARARI)39 164.259.072 204.425.296 134.133.344 107.338.037Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları164.259.072 204.425.296 134.133.344 107.338.037Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)164.259.072 204.425.296 134.133.344 107.338.037Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları164.259.072 204.425.296 134.133.344 107.338.037http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075399BIST