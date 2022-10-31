***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
31.10.2022 18:13
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
70.000.000 23.846 -7.378 1.691.016 62.391.871 259.549.347 393.648.702 393.648.702
Transferler
28 75.000.000 610.648 183.938.699 -259.549.347
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
204.425.296 204.425.296 204.425.296
Dönem Karı (Zararı)
39 204.425.296 204.425.296 204.425.296
Sermaye Arttırımı
28 140.000.000 120.596 140.120.596 140.120.596
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-20.737.120 -20.737.120 -20.737.120
Dönem Sonu Bakiyeler
285.000.000 -20.737.120 144.442 -7.378 2.301.664 246.330.570 204.425.296 717.457.474 717.457.474
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
285.000.000 -41.708.478 144.442 -2.759 5.639.963 242.992.271 19.712.820 511.778.259 511.778.259
Transferler
28 2.138.113 17.574.707 -19.712.820
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
164.259.072 164.259.072 164.259.072
Dönem Karı (Zararı)
39 164.259.072 164.259.072 164.259.072
Sermaye Arttırımı
28 40.000.000 -40.000.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-18.676.081 -18.676.081 -18.676.081
Dönem Sonu Bakiyeler
325.000.000 -60.384.559 144.442 -2.759 7.778.076 220.566.978 164.259.072 657.361.250 657.361.250
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.816.925 -130.445.883
Dönem Karı (Zararı)
164.259.072 204.425.296
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
39 164.259.072 204.425.296
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-84.639.133 -216.164.056
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 290.223 143.227
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
373.710 50.370
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 373.710 50.370
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-9.140.146
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-5.860.100 -10.162.749
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
32 -5.952.785 -10.162.749
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
32 92.685
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-93.066.903 -182.168.940
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
44 -93.066.903 -182.168.940
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
44 13.623.937 -14.885.818
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-79.804.708 -137.983.630
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
44 -44.044.960 -130.791.238
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.281.591 2.974.734
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -9.281.591 -343.284
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 3.318.018
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.581.734 -9.931.632
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -18.580.179 -10.050.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -1.555 118.368
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -8.090.569 -257.414
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-46.822 594
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -58.536 -3.271
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 11.714 3.865
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
26 50.722 3.236
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
47.452 46.498
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 47.452 46.498
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
142.794 -28.408
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
27 364.699 71.087
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
27 -221.905 -99.495
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-184.769 -149.722.390
Alınan Temettüler
9.140.146
Ödenen Faiz
35 -92.685
Alınan Faiz
32 5.952.785 10.162.749
Kira Ödemeleri
6 -180.625 -168.750
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
322.219 142.362
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-59.412 -13.191
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
664.045
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 664.045
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-723.457 -13.191
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -708.457 -13.191
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -15.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.676.081 119.383.476
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
140.120.596
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
140.120.596
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-18.676.081 -20.737.120
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-18.676.081 -20.737.120
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.918.568 -11.075.598
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.918.568 -11.075.598
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.131.634 24.944.289
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
213.066 13.868.691
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 213.066 13.131.634
Finansal Yatırımlar
315.043.450 157.341.428
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
315.043.450 157.341.428
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
44 315.043.450 157.341.428
Ticari Alacaklar
10.319.856 1.038.265
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,7 10.319.856 1.038.265
Diğer Alacaklar
18.751.869 12.208.845
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 18.743.024 12.200.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 8.845 8.845
Peşin Ödenmiş Giderler
12.328.953 4.238.384
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 12.328.953 4.238.384
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
38 92.584 414.803
Diğer Dönen Varlıklar
207.662
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
27 207.662
ARA TOPLAM
356.749.778 188.581.021
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
356.749.778 188.581.021
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
289.332.734 323.546.830
Diğer Finansal Yatırımlar
44 289.332.734 323.546.830
Diğer Alacaklar
12.038.710
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12.037.155
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.555
Maddi Duran Varlıklar
396.544 357.092
Taşıtlar
13 175.181 252.782
Mobilya ve Demirbaşlar
13 221.363 104.310
Kullanım Hakkı Varlıkları
19 547.125 807.133
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13.333
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13.333
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
302.328.446 324.711.055
TOPLAM VARLIKLAR
659.078.224 513.292.076
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
264.024 371.880
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
44 264.024 371.880
Ticari Borçlar
157.636 204.458
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 140.620 199.156
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 17.016 5.302
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 84.715 33.993
Diğer Borçlar
132.270 84.818
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 132.270 84.818
Kısa Vadeli Karşılıklar
327.064
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
327.064
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26
ARA TOPLAM
965.735 695.149
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
965.735 695.149
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
493.251 607.326
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
44 493.251 607.326
Uzun Vadeli Karşılıklar
257.988 211.342
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 257.988 211.342
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
751.239 818.668
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.716.974 1.513.817
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
657.361.250 511.778.259
Ödenmiş Sermaye
28 325.000.000 285.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
28 -60.384.559 -41.708.478
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
28 144.442 144.442
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.759 -2.759
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.759 -2.759
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28 -2.759 -2.759
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.778.076 5.639.963
Yasal Yedekler
28 7.778.076 5.639.963
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28 220.566.978 242.992.271
Net Dönem Karı veya Zararı
39 164.259.072 19.712.820
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
657.361.250 511.778.259
TOPLAM KAYNAKLAR
659.078.224 513.292.076
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
29 158.634.490 203.094.842 129.150.312 98.456.082
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
158.634.490 203.094.842 129.150.312 98.456.082
BRÜT KAR (ZARAR)
158.634.490 203.094.842 129.150.312 98.456.082
Genel Yönetim Giderleri
31 -5.858.729 -4.557.615 -2.144.595 -1.496.431
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32 13.370.309 16.160.349 7.881.716 11.244.652
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32 -1.731.960 -10.214.168 -744.724 -847.452
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
164.414.110 204.483.408 134.142.709 107.356.851
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
122.843 -490
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-185.196 -185.196
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
164.351.757 204.483.408 133.957.023 107.356.851
Finansman Giderleri
35 -92.685 -58.112 176.321 -18.814
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
164.259.072 204.425.296 134.133.344 107.338.037
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
164.259.072 204.425.296 134.133.344 107.338.037
DÖNEM KARI (ZARARI)
39 164.259.072 204.425.296 134.133.344 107.338.037
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
164.259.072 204.425.296 134.133.344 107.338.037
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
164.259.072 204.425.296 134.133.344 107.338.037
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
164.259.072 204.425.296 134.133.344 107.338.037
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075399
BIST