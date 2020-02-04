***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
04.02.2020 14:53
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, grup şirketi Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. 'ye tarafımıza vermiş olduğu 2020 yılı Ocak dönemi portföy yönetim hizmeti karşılığı 105.493,29 TL Portföy Yönetim Ücreti ödemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816954
BIST
15:15121.134
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 1.890,97
|Açılış
|: 120.476
|
|Önceki Kapanış
|: 119.243
|
121.187
En Düşük
120.159
15:155,9817
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0036
|Açılış
|: 5,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9820
|
5,9880
En Düşük
5,9624
15:156,6105
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0094
|Açılış
|: 6,6030
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6080
|
6,6241
En Düşük
6,5928
15:15301,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -1,64
|Açılış
|: 301,79
|
|Önceki Kapanış
|: 303,44
|
304,00
En Düşük
300,56
BIST En Aktif Hisseler
|CELHA
|11,95
|19.994.425
|% 19,98
|
|DITAS
|13,53
|25.547.800
|% 18,06
|
|HLGYO
|1,73
|204.001.535
|% 16,11
|
|RYSAS
|9,80
|10.745.485
|% 15,43
|
|DOKTA
|88,55
|31.254.404
|% 15,00
|
|ESCOM
|2,81
|1.754.944
|% -7,87
|
|KSTUR
|24,00
|8.252
|% -5,88
|
|MTRYO
|5,45
|10.583
|% -3,02
|
|ANACM
|4,38
|56.694.403
|% -2,67
|
|MEMSA
|0,37
|244.939
|% -2,63
|
|THYAO
|14,25
|936.029.088
|% 2,96
|
|PETKM
|4,20
|650.058.464
|% 2,19
|
|HALKB
|7,39
|607.570.586
|% 7,41
|
|SISE
|5,61
|395.357.243
|% 0,54
|
|ASELS
|23,92
|333.679.657
|% 2,31
|
|PETKM
|4,20
|650.058.464
|% 2,19
|
|HLGYO
|1,73
|204.001.535
|% 16,11
|
|KRDMD
|2,89
|333.217.076
|% 2,48
|
|ISGYO
|1,91
|196.575.362
|% 2,69
|
|ODAS
|2,19
|208.551.790
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7633
|7,8023
|% 0,16
|
|Frank
|6,1477
|6,1847
|% -0,34
|
|Riyal
|1,5892
|1,5971
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.569
|1.569
|-7,54
|
|Altın Gr.
|302
|302
|-1,44
|
|Cumhuriyet
|2.000
|2.030
|-10,00
|
|Tam
|1.990
|2.040
|-11,32
|
|Yarım
|962
|987
|-5,47
|
|Çeyrek
|482
|493
|-2,74
|
|Gümüş.Ons
|17,70
|17,74
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,01
|
|B. Petrol
|54,73
|54,73
|0,28
|
Seans Raporu
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15:25PGSUS
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15:22DITAS
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