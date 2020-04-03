***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
03.04.2020 13:22
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, grup şirketi Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. 'ye tarafımıza vermiş olduğu 2020 yılı Mart dönemi portföy yönetim hizmeti karşılığı 126.140,09 TL Portföy Yönetim Ücreti ödemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834560
BIST
13:3689.661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 150,51
|Açılış
|: 89.614
|
|Önceki Kapanış
|: 89.511
|
89.891
En Düşük
89.043
13:366,7194
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 0,1049
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7247
En Düşük
6,6075
13:367,2725
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0626
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2725
En Düşük
7,1664
13:36347,59
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 4,17
|Açılış
|: 347,59
|
|Önceki Kapanış
|: 343,42
|
349,08
En Düşük
342,66
BIST En Aktif Hisseler
|SERVE
|1,76
|146.053
|% 10,00
|
|YAPRK
|8,17
|3.729.702
|% 9,96
|
|AYCES
|13,71
|3.710.930
|% 9,94
|
|AFYON
|5,44
|13.558.106
|% 9,90
|
|AVHOL
|1,11
|123.523
|% 9,90
|
|RTALB
|4,16
|3.104.021
|% -9,96
|
|OSMEN
|6,07
|53.996
|% -9,94
|
|INFO
|6,39
|1.396.487
|% -9,87
|
|EGCYH
|0,32
|81.426
|% -8,57
|
|GSRAY
|2,04
|219.789.601
|% -7,27
|
|PETKM
|3,39
|364.413.262
|% -2,02
|
|TUPRS
|86,20
|361.308.236
|% 4,30
|
|ASELS
|23,44
|298.292.222
|% 1,30
|
|GARAN
|7,52
|292.516.928
|% -1,05
|
|GSRAY
|2,04
|219.789.601
|% -7,27
|
|GSRAY
|2,04
|219.789.601
|% -7,27
|
|PETKM
|3,39
|364.413.262
|% -2,02
|
|IHLGM
|1,00
|64.665.880
|% 0,00
|
|TSPOR
|2,93
|185.830.845
|% -5,18
|
|YKBNK
|1,82
|105.662.794
|% -1,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2056
|8,2468
|% 0,37
|
|Frank
|6,8453
|6,8865
|% 1,18
|
|Riyal
|1,7776
|1,7865
|% 1,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.610
|1.611
|-2,91
|
|Altın Gr.
|348
|348
|4,26
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,40
|14,43
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|0,05
|
|B. Petrol
|32,80
|32,80
|2,86
|