***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
03.07.2020 11:10
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, grup şirketi Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. 'ye tarafımıza vermiş olduğu 2020 yılı Haziran dönemi portföy yönetim hizmeti karşılığı 102.115,85 TL Portföy Yönetim Ücreti ödemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854338
BIST
12:26117.053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 145,63
|Açılış
|: 117.316
|
|Önceki Kapanış
|: 116.908
|
117.391
En Düşük
116.592
12:266,8569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0041
|Açılış
|: 6,8690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,8573
En Düşük
6,8453
12:267,6992
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0044
|Açılış
|: 7,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7400
|
7,7178
En Düşük
7,6844
12:26391,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,13
|Açılış
|: 391,46
|
|Önceki Kapanış
|: 391,33
|
391,75
En Düşük
390,51
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|38,84
|39.598.573
|% 9,97
|
|ORMA
|5,90
|106.542
|% 9,87
|
|METUR
|2,80
|8.001.088
|% 9,80
|
|METAL
|1,39
|131.689
|% 9,45
|
|KPHOL
|3,88
|18.314
|% 9,30
|
|SNKRN
|2,88
|553.608
|% -10,00
|
|KRDMA
|4,77
|19.070.662
|% -5,36
|
|YONGA
|25,00
|20.000
|% -4,21
|
|EPLAS
|16,15
|5.491
|% -3,87
|
|KRDMB
|3,49
|47.140.799
|% -3,86
|
|KARSN
|3,47
|525.392.974
|% 5,15
|
|ODAS
|2,66
|497.342.704
|% 4,31
|
|KRDMD
|3,19
|427.944.663
|% -1,54
|
|THYAO
|12,09
|409.977.892
|% -1,39
|
|GARAN
|8,26
|361.527.846
|% -1,20
|
|IEYHO
|1,08
|232.381.254
|% 5,88
|
|ALBRK
|1,81
|343.860.116
|% 2,84
|
|ODAS
|2,66
|497.342.704
|% 4,31
|
|CEMAS
|1,72
|313.153.140
|% 2,99
|
|KARSN
|3,47
|525.392.974
|% 5,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5065
|8,5492
|% -0,15
|
|Frank
|7,2128
|7,2562
|% -0,12
|
|Riyal
|1,8221
|1,8312
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-0,17
|
|Altın Gr.
|391
|391
|0,12
|
|Cumhuriyet
|2.536
|2.555
|1,20
|
|Tam
|2.610
|2.622
|1,30
|
|Yarım
|1.268
|1.283
|0,60
|
|Çeyrek
|634
|642
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|17,99
|18,03
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,97
|3,98
|0,02
|
|B. Petrol
|42,62
|42,62
|-0,52
|