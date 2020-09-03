***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
03.09.2020 12:13
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, grup şirketi Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. 'ye tarafımıza vermiş olduğu 2020 yılı Ağustos dönemi portföy yönetim hizmeti karşılığı 323.984,83 TL Portföy Yönetim Ücreti ve performans komisyonu ödemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873084
BIST
12:171.085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,94
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.084
|
1.091
En Düşük
1.084
12:177,4358
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0531
|Açılış
|: 7,4520
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4100
|
7,4386
En Düşük
7,3591
12:178,8017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0478
|Açılış
|: 8,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8055
En Düşük
8,7171
12:17462,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,77
|Açılış
|: 462,98
|
|Önceki Kapanış
|: 461,22
|
463,74
En Düşük
458,28
BIST En Aktif Hisseler12:15
|DGATE
|10,78
|21.415.030
|% 10,00
|
|HATEK
|11,77
|10.182.419
|% 10,00
|
|PKENT
|1.244,40
|4.000.026
|% 10,00
|
|ARMDA
|42,90
|13.077.858
|% 10,00
|
|FENER
|34,12
|222.076.457
|% 9,99
|
|KENT
|458,50
|1.197.144
|% -9,99
|
|IZMDC
|20,58
|451.134
|% -9,97
|
|AKMGY
|39,48
|5.516.300
|% -6,58
|
|DOGUB
|3,98
|43.852.518
|% -6,57
|
|NIBAS
|15,50
|466.793
|% -5,26
|
|ASELS
|17,02
|616.014.415
|% 2,53
|
|GSRAY
|3,75
|438.535.834
|% 7,76
|
|TSPOR
|5,92
|383.352.554
|% 7,05
|
|BJKAS
|3,65
|355.663.000
|% 7,04
|
|GARAN
|6,83
|312.354.619
|% -0,29
|
|GSRAY
|3,75
|438.535.834
|% 7,76
|
|BJKAS
|3,65
|355.663.000
|% 7,04
|
|EKGYO
|1,75
|152.069.548
|% -1,13
|
|IHLAS
|0,86
|57.069.247
|% -2,27
|
|TSPOR
|5,92
|383.352.554
|% 7,05
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4326
|7,4342
|% 0,70
|
|Euro
|8,7938
|8,8031
|% 0,56
|
|Sterlin
|9,8547
|9,9041
|% 0,29
|
|Frank
|1,9749
|1,9848
|% 0,64
|
|Riyal
|462,4870
|462,5620
|% 0,29
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.936
|-7,43
|
|Altın Gr.
|462
|462
|1,23
|
|Cumhuriyet
|3.074
|3.121
|6,00
|
|Tam
|3.060
|3.137
|5,94
|
|Yarım
|1.479
|1.518
|2,87
|
|Çeyrek
|742
|759
|1,44
|
|Gümüş.Ons
|27,14
|27,17
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|-0,02
|
|B. Petrol
|43,69
|43,69
|-0,74
|