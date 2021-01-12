***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
12.01.2021 09:10
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İlişkili Taraf İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, grup şirketi Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. 'ye tarafımıza vermiş olduğu 2020 yılı Aralık dönemi portföy yönetim hizmeti karşılığı 208.479,81 TL Portföy Yönetim Ücreti ödemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901427
BIST
10:241.554
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 17,90
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.556
En Düşük
1.549
10:247,4337
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0505
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,4858
En Düşük
7,4202
10:249,0523
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0472
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1032
En Düşük
9,0349
10:24444,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,29
|Açılış
|: 444,27
|
|Önceki Kapanış
|: 443,99
|
446,44
En Düşük
442,52
BIST En Aktif Hisseler10:22
|TMSN
|17,64
|130.283.134
|% 9,98
|
|TACTR
|13,88
|1.731.835
|% 9,98
|
|FROTO
|163,30
|90.877.397
|% 9,97
|
|EMNIS
|42,34
|456.552
|% 9,97
|
|TLMAN
|45,28
|26.953.105
|% 9,96
|
|SNKRN
|22,94
|1.035.649
|% -9,97
|
|UMPAS
|3,30
|147.837
|% -9,84
|
|DIRIT
|3,74
|1.602.545
|% -8,78
|
|BALAT
|8,20
|163.975
|% -5,64
|
|GRNYO
|3,72
|7.106.481
|% -5,34
|
|SISE
|7,48
|377.481.395
|% 2,47
|
|GARAN
|10,64
|228.793.653
|% 1,33
|
|KARSN
|3,86
|221.755.398
|% 4,32
|
|KOZAL
|122,60
|204.002.128
|% 2,08
|
|FENER
|41,68
|186.302.921
|% 2,56
|
|SKBNK
|1,66
|108.762.662
|% 1,84
|
|KARSN
|3,86
|221.755.398
|% 4,32
|
|EKGYO
|2,53
|132.389.482
|% 0,80
|
|SISE
|7,48
|377.481.395
|% 2,47
|
|IHLGM
|1,37
|65.593.787
|% 0,74
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4373
|7,4419
|% -0,57
|
|Euro
|9,0510
|9,0574
|% -0,46
|
|Sterlin
|10,0453
|10,0957
|% -0,44
|
|Frank
|8,3119
|8,3619
|% -0,77
|
|Riyal
|1,9747
|1,9846
|% -0,71
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.861
|15,33
|
|Altın Gr.
|446
|446
|1,83
|
|Cumhuriyet
|2.944
|2.989
|-24,00
|
|Tam
|2.930
|3.004
|-19,35
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-9,36
|
|Çeyrek
|710
|727
|-4,68
|
|Gümüş.Ons
|25,49
|25,53
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|0,11
|
|B. Petrol
|55,98
|55,98
|0,32
|