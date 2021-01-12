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***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

12.01.2021 09:10



***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

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Açıklamalar

Şirketimiz, grup şirketi Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. 'ye tarafımıza vermiş olduğu 2020 yılı Aralık  dönemi portföy yönetim hizmeti karşılığı  208.479,81 TL Portföy Yönetim Ücreti  ödemiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901427


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Altın Ons 1.860 1.861 15,33  
Altın Gr. 446 446 1,83  
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Tam 2.930 3.004 -19,35  
Yarım 1.416 1.453 -9,36  
Çeyrek 710 727 -4,68  
Gümüş.Ons 25,49 25,53 0,55  
Gümüş Gr. 6,11 6,12 0,11  
B. Petrol 55,98 55,98 0,32  
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