***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
17.05.2021 15:10
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İlişkili Taraf İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, grup şirketi Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.'ye tarafımıza vermiş olduğu 2021 yılı Nisan dönemi portföy yönetim hizmeti karşılığı 261.692,26 TL Portföy Yönetim ücreti ödemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936537
BIST
15:211.452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 10,20
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.441
|
1.455
En Düşük
1.446
15:218,3648
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -0,0906
|Açılış
|: 8,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2250
|
8,4544
En Düşük
8,3102
15:2110,1693
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -0,1016
|Açılış
|: 10,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,2739
En Düşük
10,0998
15:21497,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -3,33
|Açılış
|: 497,82
|
|Önceki Kapanış
|: 501,15
|
503,52
En Düşük
495,22
BIST En Aktif Hisseler15:21
|NTGAZ
|9,90
|25.734.374
|% 10,00
|
|INVEO
|137,50
|71.837.657
|% 10,00
|
|DAGHL
|12,98
|4.782.832
|% 10,00
|
|QNBFL
|103,50
|370.116
|% 9,99
|
|GSDDE
|5,51
|5.330.573
|% 9,98
|
|CEOEM
|9,81
|160.395.435
|% -8,74
|
|IHGZT
|1,50
|7.986.450
|% -7,41
|
|BRKO
|1,14
|539.472
|% -6,56
|
|UTPYA
|30,00
|958.932
|% -6,25
|
|TGSAS
|15,49
|14.620.380
|% -6,01
|
|EREGL
|19,71
|904.346.462
|% -1,40
|
|GARAN
|7,83
|750.832.148
|% 1,95
|
|THYAO
|13,45
|540.757.604
|% 0,45
|
|PETKM
|6,33
|473.904.278
|% -1,25
|
|KOZAL
|128,00
|464.797.691
|% 1,67
|
|EKGYO
|1,90
|232.089.022
|% 2,15
|
|YKBNK
|2,12
|220.743.348
|% 0,47
|
|GARAN
|7,83
|750.832.148
|% 1,95
|
|GSRAY
|3,33
|311.673.164
|% -5,93
|
|KARSN
|4,53
|340.940.828
|% 3,90
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3620
|8,3648
|% -1,07
|
|Euro
|10,1624
|10,1693
|% -0,99
|
|Sterlin
|11,7465
|11,8054
|% -1,16
|
|Frank
|9,2417
|9,2974
|% -1,08
|
|Riyal
|2,2244
|2,2355
|% -1,04
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|3,61
|
|Altın Gr.
|497
|497
|-4,18
|
|Cumhuriyet
|3.271
|3.320
|161,00
|
|Tam
|3.256
|3.341
|162,03
|
|Yarım
|1.574
|1.616
|78,38
|
|Çeyrek
|789
|808
|39,19
|
|Gümüş.Ons
|27,54
|27,56
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,41
|7,42
|-0,04
|
|B. Petrol
|68,42
|68,42
|-0,29
|
Seans Raporu
15:21
daha fazla
-
15:34AKSA
Yüzde 5.11 oranında artışla 16.25 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 516, 792 adet işlem
-
15:32ATAGY
Yüzde 4.66 oranında artışla 4.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 096, 917 adet işlem
-
15:31DAGI
Yüzde 4.95 oranında artışla 2.33 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 939, 532 adet işlem
-
15:30AVGYO
Yüzde 7.42 oranında artışla 3.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 946, 962 adet işlem
-
15:29AKSA
Yüzde 5.37 oranında artışla 16.29 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 500, 819 adet işlem