***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
10.06.2021 15:00
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, grup şirketi Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.'ye tarafımıza vermiş olduğu 2021 yılı Mayıs dönemi portföy yönetim hizmeti karşılığı 269.137,49 TL Portföy Yönetim ücreti ödemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941719
BIST
15:571.460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 11,12
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.461
En Düşük
1.450
15:578,4917
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -0,0982
|Açılış
|: 8,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5984
En Düşük
8,4729
15:5710,3589
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -0,1081
|Açılış
|: 10,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,4809
En Düşük
10,3173
15:57515,48
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -6,16
|Açılış
|: 515,48
|
|Önceki Kapanış
|: 521,64
|
521,79
En Düşük
510,20
BIST En Aktif Hisseler15:57
|EMKEL
|2,09
|5.768.373
|% 10,00
|
|GSDDE
|6,71
|3.862.417
|% 10,00
|
|INTEM
|44,94
|13.591.752
|% 9,99
|
|MZHLD
|48,10
|4.517.012
|% 9,97
|
|BOBET
|4,87
|263.454.924
|% 9,93
|
|YESIL
|3,51
|67.011.177
|% -10,00
|
|METUR
|6,31
|7.155.893
|% -9,99
|
|ATATP
|31,62
|358.503.531
|% -9,97
|
|MERIT
|172,40
|1.272.777
|% -9,97
|
|TKURU
|177,30
|5.718.526
|% -8,84
|
|KOZAL
|129,60
|1.865.160.752
|% 3,27
|
|GARAN
|8,45
|969.479.390
|% 1,08
|
|THYAO
|14,51
|860.732.748
|% -0,34
|
|EKGYO
|2,13
|466.009.119
|% 4,41
|
|KOZAA
|16,51
|462.548.684
|% 1,29
|
|EKGYO
|2,13
|466.009.119
|% 4,41
|
|YKBNK
|2,29
|364.760.011
|% 0,88
|
|GARAN
|8,45
|969.479.390
|% 1,08
|
|IHLGM
|1,27
|113.133.995
|% 2,42
|
|IHLAS
|0,63
|50.504.904
|% 1,61
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4901
|8,4917
|% -1,14
|
|Euro
|10,3520
|10,3589
|% -1,03
|
|Sterlin
|11,9585
|12,0185
|% -1,07
|
|Frank
|9,4257
|9,4825
|% -1,30
|
|Riyal
|2,2541
|2,2654
|% -1,29
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|3,12
|
|Altın Gr.
|514
|514
|-7,78
|
|Cumhuriyet
|3.401
|3.453
|-54,00
|
|Tam
|3.383
|3.470
|-54,66
|
|Yarım
|1.635
|1.679
|-26,44
|
|Çeyrek
|820
|839
|-13,22
|
|Gümüş.Ons
|27,87
|27,90
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,58
|7,59
|-0,09
|
|B. Petrol
|72,61
|72,61
|0,39
|