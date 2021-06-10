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***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

10.06.2021 15:00



***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

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Açıklamalar

Şirketimiz, grup şirketi Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.'ye tarafımıza vermiş olduğu 2021 yılı Mayıs  dönemi portföy yönetim hizmeti karşılığı  269.137,49 TL Portföy Yönetim  ücreti ödemiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941719


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