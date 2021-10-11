***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
11.10.2021 17:29
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, grup şirketi Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.'ye tarafımıza vermiş olduğu 2021 yılı Eylül dönemi portföy yönetim hizmeti karşılığı 205.964,69 TL Portföy Yönetim ücreti ödemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969553
BIST
17:381.416
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 18,34
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.420
En Düşük
1.402
17:388,9689
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0005
|Açılış
|: 8,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9320
|
8,9766
En Düşük
8,9134
17:3810,3855
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0026
|Açılış
|: 10,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4106
En Düşük
10,3299
17:38507,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,30
|Açılış
|: 507,14
|
|Önceki Kapanış
|: 506,84
|
507,72
En Düşük
502,98
BIST En Aktif Hisseler17:38
|KSTUR
|205,70
|346.605
|% 10,00
|
|MAALT
|197,20
|10.147.021
|% 9,98
|
|YONGA
|19,96
|748.961
|% 9,97
|
|AKSUE
|15,34
|33.963.148
|% 9,96
|
|DOBUR
|35,12
|4.813.078
|% 9,96
|
|GESAN
|21,60
|210.250.738
|% -10,00
|
|KUTPO
|63,00
|99.783.021
|% -10,00
|
|YUNSA
|15,88
|9.119.706
|% -9,98
|
|YEOTK
|85,45
|63.731.637
|% -9,96
|
|EUKYO
|4,92
|6.144.791
|% -9,89
|
|GARAN
|9,46
|1.182.263.148
|% 1,72
|
|KRDMD
|6,72
|855.695.554
|% 4,51
|
|EREGL
|17,55
|772.113.943
|% 2,81
|
|TUPRS
|125,30
|631.895.535
|% 1,87
|
|THYAO
|14,21
|483.650.071
|% 0,85
|
|YKBNK
|2,42
|360.375.852
|% 2,11
|
|KRDMD
|6,72
|855.695.554
|% 4,51
|
|GARAN
|9,46
|1.182.263.148
|% 1,72
|
|EKGYO
|1,80
|212.926.326
|% 1,12
|
|ODAS
|1,51
|148.868.772
|% 3,42
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9645
|8,9689
|% 0,01
|
|Euro
|10,3829
|10,3855
|% 0,03
|
|Sterlin
|12,1983
|12,2595
|% 0,20
|
|Frank
|9,6566
|9,7148
|% 0,24
|
|Riyal
|2,3852
|2,3972
|% 0,05
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.758
|0,29
|
|Altın Gr.
|507
|507
|0,55
|
|Cumhuriyet
|3.351
|3.402
|3,00
|
|Tam
|3.336
|3.420
|3,75
|
|Yarım
|1.612
|1.654
|1,82
|
|Çeyrek
|809
|827
|0,91
|
|Gümüş.Ons
|22,70
|22,73
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,02
|
|B. Petrol
|83,93
|83,93
|1,54
|
Seans Raporu
17:38
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-
17:48OYAYO
Yüzde 9.87 oranında artışla 7.46 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 871, 620 adet işlem
-
17:47KRDMA
Yüzde 6.65 oranında artışla 5.93 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 895, 905 adet işlem
-
17:46OYAYO
Yüzde 9.72 oranında artışla 7.45 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 842, 177 adet işlem
-
17:45KRONT
Yüzde 4.88 oranında artışla 36.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 183, 653 adet işlem
-
17:44KRDMD
Yüzde 4.51 oranında artışla 6.72 lira fiyatla işlem gören hissede 127, 239, 850 adet işlem