***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
10.11.2021 12:13
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, grup şirketi Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.'ye tarafımıza vermiş olduğu 2021 yılı Ekim dönemi portföy yönetim hizmeti karşılığı 197.263,48 TL Portföy Yönetim ücreti ödemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976795
BIST
12:181.605
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -10,72
|Açılış
|: 1.618
|
|Önceki Kapanış
|: 1.616
|
1.625
En Düşük
1.604
12:189,8258
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0936
|Açılış
|: 9,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7180
|
9,8379
En Düşük
9,7204
12:1811,3744
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0806
|Açılış
|: 11,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2600
|
11,3846
En Düşük
11,2653
12:18576,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 3,30
|Açılış
|: 577,22
|
|Önceki Kapanış
|: 573,22
|
577,65
En Düşük
570,79
BIST En Aktif Hisseler12:18
|DOBUR
|93,00
|12.847.857
|% 9,99
|
|COSMO
|11,76
|158.442
|% 9,91
|
|BAGFS
|23,12
|14.147.605
|% 9,89
|
|IZFAS
|6,69
|2.962.346
|% 9,85
|
|SOKM
|12,55
|204.740.148
|% 8,10
|
|TACTR
|23,00
|741.635
|% -8,44
|
|DOKTA
|32,28
|6.203.378
|% -8,30
|
|SARKY
|16,82
|33.952.693
|% -7,84
|
|EMKEL
|2,71
|18.203.591
|% -7,51
|
|KLMSN
|10,13
|18.560.811
|% -7,49
|
|GARAN
|10,55
|1.586.859.019
|% -0,28
|
|PETKM
|7,13
|1.458.352.858
|% -1,79
|
|THYAO
|18,08
|856.888.144
|% -0,44
|
|TSPOR
|6,02
|753.205.904
|% -2,59
|
|TUPRS
|152,50
|521.536.738
|% -0,33
|
|PETKM
|7,13
|1.458.352.858
|% -1,79
|
|GARAN
|10,55
|1.586.859.019
|% -0,28
|
|YKBNK
|3,08
|405.087.475
|% -0,32
|
|EKGYO
|2,11
|274.492.436
|% -0,47
|
|TSPOR
|6,02
|753.205.904
|% -2,59
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,8227
|9,8258
|% 0,96
|
|Euro
|11,3662
|11,3744
|% 0,71
|
|Sterlin
|13,2432
|13,3097
|% 0,69
|
|Frank
|10,7159
|10,7804
|% 0,74
|
|Riyal
|2,6100
|2,6231
|% 0,96
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|-6,30
|
|Altın Gr.
|577
|577
|4,00
|
|Cumhuriyet
|3.804
|3.861
|21,00
|
|Tam
|3.791
|3.886
|31,83
|
|Yarım
|1.832
|1.880
|15,40
|
|Çeyrek
|919
|940
|7,69
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,26
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,66
|7,67
|0,06
|
|B. Petrol
|84,89
|84,89
|0,11
|