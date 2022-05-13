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***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

13.05.2022 15:43
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri


***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

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Açıklamalar

Şirketimiz, grup şirketi Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.'ye tarafımıza vermiş olduğu 2022 yılı Nisan dönemi portföy yönetim hizmeti karşılığı   105.728,04.- TL Portföy Yönetim  ücreti  ödemiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030147


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Altın Gr. 900 900 0,63  
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Tam 6.033 6.189 -50,72  
Yarım 2.916 2.994 -24,54  
Çeyrek 1.463 1.497 -12,26  
Gümüş.Ons 20,54 20,56 -0,13  
Gümüş Gr. 10,26 10,28 0,06  
B. Petrol 110 110 2,59  
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