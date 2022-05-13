***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
13.05.2022 15:43
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, grup şirketi Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.'ye tarafımıza vermiş olduğu 2022 yılı Nisan dönemi portföy yönetim hizmeti karşılığı 105.728,04.- TL Portföy Yönetim ücreti ödemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030147
BIST
16:212.402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 11,39
|Açılış
|: 2.416
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.425
En Düşük
2.397
16:2115,4725
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0885
|Açılış
|: 15,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4480
|
15,5144
En Düşük
15,3668
16:2116,0735
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0677
|Açılış
|: 16,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0600
|
16,1945
En Düşük
15,9645
16:21895,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -3,77
|Açılış
|: 895,82
|
|Önceki Kapanış
|: 899,59
|
910,09
En Düşük
895,04
BIST En Aktif Hisseler16:19
|KRONT
|41,80
|40.384.640
|% 10,00
|
|KNFRT
|6,60
|19.479.917
|% 10,00
|
|ULUUN
|12,55
|270.533.478
|% 9,99
|
|UZERB
|43,38
|1.458.522
|% 9,99
|
|IMASM
|32,06
|5.053.458
|% 9,95
|
|UFUK
|40,88
|829.128
|% -10,00
|
|KAPLM
|62,70
|142.573.778
|% -9,98
|
|SELVA
|11,54
|2.510.942
|% -9,98
|
|LIDFA
|5,59
|1.778.867
|% -9,98
|
|PKENT
|167,40
|223.300.302
|% -9,95
|
|THYAO
|42,20
|2.650.512.156
|% 0,81
|
|SAHOL
|19,33
|2.004.652.958
|% 2,01
|
|SISE
|19,79
|1.567.869.204
|% 0,97
|
|KRDMD
|15,60
|1.048.391.379
|% -1,08
|
|TUPRS
|254,60
|941.902.172
|% 0,91
|
|DOHOL
|3,82
|897.493.126
|% 4,95
|
|KARSN
|5,26
|719.593.185
|% 3,14
|
|EKGYO
|2,68
|349.129.526
|% 0,37
|
|SAHOL
|19,33
|2.004.652.958
|% 2,01
|
|YKBNK
|4,56
|401.379.234
|% -0,44
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,4634
|15,4725
|% 0,58
|
|Euro
|16,0461
|16,0735
|% 0,42
|
|Sterlin
|18,7716
|18,8658
|% 0,51
|
|Frank
|15,3647
|15,4573
|% 0,76
|
|Riyal
|4,1127
|4,1333
|% 0,76
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|-20,00
|
|Altın Gr.
|900
|900
|0,63
|
|Cumhuriyet
|6.072
|6.164
|-38,00
|
|Tam
|6.033
|6.189
|-50,72
|
|Yarım
|2.916
|2.994
|-24,54
|
|Çeyrek
|1.463
|1.497
|-12,26
|
|Gümüş.Ons
|20,54
|20,56
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,26
|10,28
|0,06
|
|B. Petrol
|110
|110
|2,59
|
Seans Raporu
16:19
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16:34GSDHO
Yüzde 9.09 oranında artışla 4.92 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 281, 312 adet işlem
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16:33XU100
Endeks 2, 409 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 74 üstünde . İşlem hacmi 22, 249.00 milyon TL de
-
16:32DOHOL
Yüzde 4.95 oranında artışla 3.82 lira fiyatla işlem gören hissede 236, 209, 245 adet işlem
-
16:31RHEAG
Yüzde 9.66 oranında artışla 1.93 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 674, 496 adet işlem
-
16:30ISSEN
Yüzde 4.17 oranında artışla 22.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 652, 850 adet işlem