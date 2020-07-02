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***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

02.07.2020 14:51
GÜNCEL HABERLER



***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 17.02.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 02.07.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREHEDF00025 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREHEDF00025 60.000 9,375
B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 5.940.000 9,375

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 17.02.2020 tarihli yönetim kurulu toplantısında
2019 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen dağıtılabilir kardan ortaklarımıza %9,375 oranında temettünün bedelsiz pay senedi olarak dağıtılmasının Genel Kurul'a teklif edilmesine oy birliği ile karar verildi. (pay başına 0,09375 TL dağıtılacaktır.)

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854049


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OZGYO 2,31 151.552.797 % 10,00  
KENT 621,60 5.003.946 % 10,00  
MAALT 85,35 21.246.059 % 9,99  
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Altın Gr. 391 391 0,87  
Cumhuriyet 2.532 2.551 4,60  
Tam 2.606 2.618 4,70  
Yarım 1.266 1.281 2,20  
Çeyrek 633 641 1,20  
Gümüş.Ons 17,90 17,94 -0,08  
Gümüş Gr. 3,96 3,97 -0,00  
B. Petrol 42,42 42,42 0,39  
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