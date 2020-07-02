***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 17.02.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 02.07.2020Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREHEDF00025 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREHEDF00025 60.000 9,375B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 5.940.000 9,375Ek AçıklamalarŞirketimizin 17.02.2020 tarihli yönetim kurulu toplantısında2019 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen dağıtılabilir kardan ortaklarımıza %9,375 oranında temettünün bedelsiz pay senedi olarak dağıtılmasının Genel Kurul'a teklif edilmesine oy birliği ile karar verildi. (pay başına 0,09375 TL dağıtılacaktır.)Eklenen DökümanlarEK: 1 KAR DAĞITIM TABLOSU.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854049BIST